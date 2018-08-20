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12:31 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Побег отца и сына из горящего леса попал на видео

Ролик получился очень страшным.

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Джастин Билтон вместе со своим папой Чарли едва не погиб в страшном пожаре в Национальном парке Глейшер в США. Незадолго до этого мужчины взяли напрокат машину и отправились в путешествие.

Джастин и Чарли установили палатку в парке, а уже на следующий день узнали, что находятся практически в эпицентре огромного лесного пожара, который начался из-за удара молнии.

Единственным путем к спасению была автомобильная дорога, которая уже была частично охвачена огнем. Но выхода не было, и отец с сыном на свой страх и риск отправились в неизвестность. Свое эпическое путешествие они снимали на камеру телефона. И это пугающие кадры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Видео прекратилось, когда посреди дороги Джастин и Чарли обнаружили упавшее дерево и решили его передвинуть.

К счастью, им удалось спастись.

Как рассказал Билтон-младший журналистам, по горящей дороге они добрались до озера, где встретили работников национального парка. Вместе с ними они спасались на лодке, оставив машину на берегу. По словам Джастина, уже через 10−15 минут после того, как он отплыли, машину охватило огнем. Свое спасение мужчины называют настоящим чудом. И с этим трудно не согласиться.

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