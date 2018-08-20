Побег отца и сына из горящего леса попал на видео
Ролик получился очень страшным.
Ролик получился очень страшным.
Джастин Билтон вместе со своим папой Чарли едва не погиб в страшном пожаре в Национальном парке Глейшер в США. Незадолго до этого мужчины взяли напрокат машину и отправились в путешествие.
Джастин и Чарли установили палатку в парке, а уже на следующий день узнали, что находятся практически в эпицентре огромного лесного пожара, который начался
Единственным путем к спасению была автомобильная дорога, которая уже была частично охвачена огнем. Но выхода не было, и отец с сыном на свой страх и риск отправились в неизвестность. Свое эпическое путешествие они снимали на камеру телефона. И это пугающие кадры.
Видео прекратилось, когда посреди дороги Джастин и Чарли обнаружили упавшее дерево и решили его передвинуть.
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