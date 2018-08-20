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16:32 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Влюбленные, которые расстались 60 лет назад, планируют пожениться

Первая любовь оказалась единственной.

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84-летний Рон Оуэн и 79-летняя Рут Холт из британского графства Ланкашир счастливы и готовятся к свадьбе, которая состоится в сентябре. Предложение руки и сердца своей возлюбленной Рон сделал в июле, когда они дома смотрели телевизор. И это была бы обычная история, если бы не тот факт, что Рон и Рут встречались в юности, а потом расстались на целых 60 лет.

В 50-х годах 19-летняя Холт и 23-летний Оуэн вместе работали. Они сразу понравились друг другу и начали встречаться. Их роман продлился один год, после чего Рон решил строить карьеру певца и предложил своей девушке расстаться. Через некоторое время Рут вышла замуж и уехала сначала в Саудовскую Аравию, а затем в Индию. В 1983 году она вернулась в Великобританию и развелась с мужем. С тех пор она была одинока. Рон за это время так и не женился.

Спустя 60 лет в 2014 году пара случайно встретилась в закрытом жилищном комплексе для пенсионеров. К тому моменту, как Рон поселился там и начал выступать с концертами по вечерам в местном клубе, его первая любовь Рут жила в этом месте уже несколько лет. Она сразу узнала своего бывшего возлюбленного, которого, по ее словам, никогда не забывала.

Встретившись несколько раз, пара решила поселиться под одной крышей. А через 4 года Рон сделал возлюбленной предложение. Сейчас они отмечают, что никогда не переставали любить друг друга.

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