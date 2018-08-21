Человек-паук станцевал лезгинку на дагестанской свадьбе (видео)

В соцсетях появилось видео с дагестанской свадьбы, на которой человек в костюме Спайдермена самым бесцеремонным образом вмешивается в танец молодоженов и, оттесняя жениха, начинает танцевать лезгинку с невестой.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yIFVFeD6u9k?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сама девушка, кажется, не очень довольна такой замене, да и жених спустя несколько минут возвращается на танцпол и волевым движением руки дает понять, что для Человека-паука танец окончен.