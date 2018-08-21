Человек-паук станцевал лезгинку на дагестанской свадьбе (видео)
В финале танца он ушел под собственные аплодисменты.
В финале танца он ушел под собственные аплодисменты.
В соцсетях появилось видео с дагестанской свадьбы, на которой человек в костюме Спайдермена самым бесцеремонным образом вмешивается в танец молодоженов и, оттесняя жениха, начинает танцевать лезгинку с невестой.
Сама девушка, кажется, не очень довольна такой замене, да и жених спустя несколько минут возвращается на танцпол и волевым движением руки дает понять, что для
Однако гостям праздника такое внезапное появление супергероя понравилось. Они снимали происходящее на телефоны и смеялись.
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