На пляже в Евпатории искупали слонов (фото, видео)
Дженни и Магду водят купаться раз в неделю.
Дженни и Магду водят купаться раз в неделю.
Пару цирковых слонов выпустили искупаться в море на набережной в Евпатории.
Видео с животными, принимающими морские ванны, опубликовал мэр города Андрей Филонов на своей странице в соцсети.
Слоны — звезды цирка, который дает представления местном стадионе с конца июля. Дженни и Магду водят купаться раз в неделю, так как животным очень жарко, отмечает администратор циркового шоу Виталий Бутенков. Слонам примерно по 50−60 лет, рассказал он.
Мэр Андрей Филонов сообщил, что жители города и туристы на слонов реагируют
Беспокоиться о чистоте набережной отдыхающим не стоит, успокаивают работники цирка, которые сами убирают за слонами.
Читайте также: