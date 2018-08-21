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17:00 (мск), источник: Новости Mail.Ru

На пляже в Евпатории искупали слонов (фото, видео)

Дженни и Магду водят купаться раз в неделю.

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Пару цирковых слонов выпустили искупаться в море на набережной в Евпатории.

Источник: РИА "Новости"

Видео с животными, принимающими морские ванны, опубликовал мэр города Андрей Филонов на своей странице в соцсети.

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Слоны — звезды цирка, который дает представления местном стадионе с конца июля. Дженни и Магду водят купаться раз в неделю, так как животным очень жарко, отмечает администратор циркового шоу Виталий Бутенков. Слонам примерно по 50−60 лет, рассказал он.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Андрей Филонов сообщил, что жители города и туристы на слонов реагируют по-разному. Одни жалуются на то, что животных купают рядом с детьми. Другие рады увидеть удивительных созданий так близко. Третьи протестуют против эксплуатации животных в цирке.

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Беспокоиться о чистоте набережной отдыхающим не стоит, успокаивают работники цирка, которые сами убирают за слонами.

Источник: РИА "Новости"
Источник: РИА "Новости"
Источник: РИА "Новости"
Источник: РИА "Новости"
Источник: РИА "Новости"
Источник: РИА "Новости"

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