В Дагестане провели конкурс красоты среди овец
Участие в нем принимали и бараны.
Участие в нем принимали и бараны.
В Буйнакском районе Дагестана в честь священного для мусульман праздника
Жюри оценивало не только внешний вид конкурсантов, но и творческий подход к соревнованию их владельцев. Всего в конкурсе приняли участие более сотни фермерских хозяйств, но до финала дошли только 10 животных.
В итоге, звание самой красивой овечки получила Принцесса Айша, которая была наряжена в яркие ткани, расшитые золотыми монетами, солнцезащитные очки и розовое боа.