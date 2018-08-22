В Дагестане провели конкурс красоты среди овец

В Буйнакском районе Дагестана в честь священного для мусульман праздника Курбан-Байрам прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка, в рамках которой впервые был проведен конкурс красоты среди овец и баранов.

Жюри оценивало не только внешний вид конкурсантов, но и творческий подход к соревнованию их владельцев. Всего в конкурсе приняли участие более сотни фермерских хозяйств, но до финала дошли только 10 животных.