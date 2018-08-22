В Мексике создали самую большую в мире картину из бисера
Рекорд был официально зафиксирован в Книге Гиннесса.
Рекорд был официально зафиксирован в Книге Гиннесса.
В мексиканском городе Гвадалахара во время международного фестиваля мариачи была представлена огромная мозаика из бисера, изображающая мужчину и женщину в национальных одеждах.
Картина площадью в 81,5 квадратный метр была официальна признана новым мировым рекордом представителями Книги рекордов Гиннеса. Предыдущим рекордсменом было полотно площадью в 72,3 квадратных метра, которое создали в Новом Орлеане, США.
Над созданием гигантской картины трудились 15 художников, работающих в традиционной мексиканской технике Вишарики.
По сообщению местных журналистов, по завершению фестиваля мариачи 2 сентября,
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