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14:20 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Мексике создали самую большую в мире картину из бисера

Рекорд был официально зафиксирован в Книге Гиннесса.

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В мексиканском городе Гвадалахара во время международного фестиваля мариачи была представлена огромная мозаика из бисера, изображающая мужчину и женщину в национальных одеждах.

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Картина площадью в 81,5 квадратный метр была официальна признана новым мировым рекордом представителями Книги рекордов Гиннеса. Предыдущим рекордсменом было полотно площадью в 72,3 квадратных метра, которое создали в Новом Орлеане, США.

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Над созданием гигантской картины трудились 15 художников, работающих в традиционной мексиканской технике Вишарики.

На работу у них ушло 32 дня, 450 килограммов бисера, 48 килограммов воска и 30 килограммов клея.

По сообщению местных журналистов, по завершению фестиваля мариачи 2 сентября, картина-рекордсмен будет продана на аукционе. Деньги, полученные от ее продажи, пойдут на благоустройство мексиканских школ.

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