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12:02 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Гигантская «ладонь Будды» появилась на поле в Китае

Увидеть ее можно только с воздуха.

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На пастбище около города Эренхот в автономном районе Внутренняя Монголия в Северном Китае появилось необычное произведение искусства.

Рисунок на поле изображает ладонь, которую уже окрестили как «ладонь Будды».

Она занимает площадь в 40 тысяч квадратных метров, что равняется шести футбольным полям.

Оценить масштабный рисунок можно только с воздуха.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, недавно в Ирландии после прошедших лесных пожаров обнаружили старинную надпись из камней. Оказалось, что она имеет очень важное историческое значение.

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