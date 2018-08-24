Гроза в Испании создала необычные «круги» на море
Туристы никогда не видели ничего подобного.
Туристы никогда не видели ничего подобного.
Жители и отдыхающие в испанском городе Бенидорм стали свидетелями необычного явления.
На побережье Валенсии разгулялась сильная гроза. Бурные потоки воды с улиц, достигнув моря, создали зрелищную картину. Пресная вода вливалась в соленую большими полукругами, поднимая пену.
За зрелищем с верхних этажей гостиниц наблюдали туристы. Они поделились видео в соцсетях. Свидетели необычного явления отмечают, что еще никогда не видели ничего подобного.
Бенидорм — центр туризма и развлечений на побережье
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