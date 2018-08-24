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12:11 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Гроза в Испании создала необычные «круги» на море

Туристы никогда не видели ничего подобного.

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Жители и отдыхающие в испанском городе Бенидорм стали свидетелями необычного явления.

На побережье Валенсии разгулялась сильная гроза. Бурные потоки воды с улиц, достигнув моря, создали зрелищную картину. Пресная вода вливалась в соленую большими полукругами, поднимая пену.

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За зрелищем с верхних этажей гостиниц наблюдали туристы. Они поделились видео в соцсетях. Свидетели необычного явления отмечают, что еще никогда не видели ничего подобного.

Бенидорм — центр туризма и развлечений на побережье Коста-Бланка. Это один из самых популярных курортов Испании для среднего класса. В последние дни в городе держится температура около 30 градусов. Солнечная погода периодически сменяется сильными грозами.

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