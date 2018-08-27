Муха притворилась мухой: найдены насекомые с необычной маскировкой
Их сложно отличить от веточки, бутона или засохшего листика.
Их сложно отличить от веточки, бутона или засохшего листика.
Siphanta acuta — насекомое семейства Flatidae, мастерски маскирующееся под зеленый листик. В длину оно достигает 15 мм и встречается на деревьях. Живет Siphanta acuta в самых разных частях планеты.
Goniurellia tridens — загадочная муха, впервые обнаруженная в ОАЭ. На ее крыльях изображены еще две мухи. Так насекомое защищается от хищников.
Goniurellia tridens — одна из 5000 видов фруктовых мух. Только в ОАЭ их насчитывают 27 видов.
Привиденьевые (так называется отряд насекомых, к которому относится палочник) насчитывают более 3000 видов. Обитают они в основном в тропиках, но отдельные виды можно встретить и в России.
Палочники маскируются под веточки или листья. Им помогают специальные выступы, шишки или наросты на теле. Насекомые способны сидеть неподвижно долгое время, прячась от хищников. В этой защитной стадии для них характерна каталепсия — придатки тела палочника находятся в состоянии «восковой гибкости». Если ему придать
Некоторые цикады в совершенстве освоили искусство маскировки. Вы можете услышать их характерное пение, но увидеть очень большую «муху» весьма сложно. Цикады живут на деревьях и кустарниках в субтропическом и тропическом климате.
Deroplatys desiccata — один из видов богомолов. Это достаточно крупное и хищное насекомое. Его передние ноги хорошо приспособлены для хватания пищи.
Deroplatys desiccata отлично маскируется под засохший лист. Обитает этот богомол в тропических лесах Малайзии.
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