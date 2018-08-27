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27 августа, источник: Новости Mail.Ru

Художница создает гипнотические картины с помощью бумажных рулонов

Удивительно тонкая работа.

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Иранская художница Хади Шафи, которая сейчас живет и работает в Нью-Йорке, создает завораживающие узоры из рулонов цветной бумаги.

Но все не так просто, как кажется. Бумажные ленты она красит вручную во множество цветов, но в четком соответствии со своей идеей. Часто бумагу украшают дополнительные узоры, фигуры или надписи.

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После того, как ленты готовы, Хади сворачивает их в рулоны и прикрепляет к полотну, создавая при этом завораживающие рельефные картины, от которых просто невозможно оторвать взгляд.

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