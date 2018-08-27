Художница создает гипнотические картины с помощью бумажных рулонов
Удивительно тонкая работа.
Удивительно тонкая работа.
Иранская художница Хади Шафи, которая сейчас живет и работает в
Но все не так просто, как кажется. Бумажные ленты она красит вручную во множество цветов, но в четком соответствии со своей идеей. Часто бумагу украшают дополнительные узоры, фигуры или надписи.
После того, как ленты готовы, Хади сворачивает их в рулоны и прикрепляет к полотну, создавая при этом завораживающие рельефные картины, от которых просто невозможно оторвать взгляд.
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