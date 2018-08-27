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16:22 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Бармены приготовили самый большой коктейль «Куба либре»

Понадобилось 20 ящиков рома.

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500 литров коктейля «Куба либре» приготовили бармены в рамках XXII Панамериканского конкурса коктейлей в Гаване.

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Они претендуют на мировой рекорд.

Напиток из колы, лайма, рома и льда смешали в двухметровом стакане. Для коктейля понадобилось 20 ящиков рома и 200 бутылок колы. На приготовление ушло около часа.

Чемпионат Международной ассоциации барменов (IBA) проходит в столице Кубы с 25 по 30 августа. Для Гаваны это очень значимое событие. Куба стала первой страной в мире, где появилось объединение барменов. Это было 94 года назад. Также это первая латиноамериканская страна, в которой прошел чемпионат по мастерству среди барменов.

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