Бармены приготовили самый большой коктейль «Куба либре»

Напиток из колы, лайма, рома и льда смешали в двухметровом стакане. Для коктейля понадобилось 20 ящиков рома и 200 бутылок колы. На приготовление ушло около часа.

Чемпионат Международной ассоциации барменов (IBA) проходит в столице Кубы с 25 по 30 августа. Для Гаваны это очень значимое событие. Куба стала первой страной в мире, где появилось объединение барменов. Это было 94 года назад. Также это первая латиноамериканская страна, в которой прошел чемпионат по мастерству среди барменов.