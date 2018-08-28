Дизайнеры представили самые необычные в мире джинсы (фото)

Готовы поспорить, что такого вы еще не видели. Итальянский бренд Unravel Project, известный своими безумными моделями одежды, снова превзошел сам себя.

На этот раз дизайнеры марки подключили всю свою фантазию и, постаравшись, выдали в массовое производство джинсы, вывернутые наизнанку (Inside Out-effect jeans). Здесь, кстати, ничего удивительного нет — похожие модели и сами Unravel Project, и другие бренды выпускают уже более года (и да, они пользуются популярностью).

Но главная особенность новой модели в том, что сзади и сбоку к джинсам пришиты черные капроновые колготки без носка. С одной стороны это удобно — в суровые холода их можно оторвать и надеть под эти самые джинсы, но в целом, выглядит на любителя.