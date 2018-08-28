Why would anyone buy these? https://t.co/0vBYTdOCQF— Metro (@MetroUK) August 27, 2018
Дизайнеры представили самые необычные в мире джинсы (фото)
Они вывернуты наизнанку, и к ним пришиты колготки.
Они вывернуты наизнанку, и к ним пришиты колготки.
Готовы поспорить, что такого вы еще не видели. Итальянский бренд Unravel Project, известный своими безумными моделями одежды, снова превзошел сам себя.
На этот раз дизайнеры марки подключили всю свою фантазию и, постаравшись, выдали в массовое производство джинсы, вывернутые наизнанку (Inside
Но главная особенность новой модели в том, что сзади и сбоку к джинсам пришиты черные капроновые колготки без носка. С одной стороны это удобно — в суровые холода их можно оторвать и надеть под эти самые джинсы, но в целом, выглядит на любителя.
Но самое интересное — это цена. До недавнего времени джинсы наизнанку стоили космические 1200 долларов, зато теперь все экстравагантные модники могут приобрести их за