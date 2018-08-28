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12:37 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Дизайнеры представили самые необычные в мире джинсы (фото)

Они вывернуты наизнанку, и к ним пришиты колготки.

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Готовы поспорить, что такого вы еще не видели. Итальянский бренд Unravel Project, известный своими безумными моделями одежды, снова превзошел сам себя.

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На этот раз дизайнеры марки подключили всю свою фантазию и, постаравшись, выдали в массовое производство джинсы, вывернутые наизнанку (Inside Out-effect jeans). Здесь, кстати, ничего удивительного нет — похожие модели и сами Unravel Project, и другие бренды выпускают уже более года (и да, они пользуются популярностью).

Но главная особенность новой модели в том, что сзади и сбоку к джинсам пришиты черные капроновые колготки без носка. С одной стороны это удобно — в суровые холода их можно оторвать и надеть под эти самые джинсы, но в целом, выглядит на любителя.

Но самое интересное — это цена. До недавнего времени джинсы наизнанку стоили космические 1200 долларов, зато теперь все экстравагантные модники могут приобрести их за какие-то 470 долларов.

 Дизайнеры представили самые необычные в мире джинсы
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