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10:44 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Где находится самый красивый гейзер в мире (фото)

Кажется, этот пейзаж возможно увидеть только на другой планете.

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Разноцветный гейзер Флай известен на весь мир благодаря своей невероятной красоте. Три небольшие скалы, из которых вырываются горячие струи воды, окрашены в яркие красные, зеленые, оранжевые и коричневые цвета, а одноименное озеро и покрытые мхом камни вокруг придают этому месту абсолютно инопланетный вид.

Расположен гейзер Флай на высоте 1230 метров над уровнем моря в засушливой пустыне Блэк-Рок американского штата Невада.

Несмотря на то, что Флай официально называют гейзером, на самом деле он является, скорее, термальным источником, так как вода из него бьет постоянно, а гейзеры водяную струю выбрасывают лишь периодически.

Высота скал, из которых льется горячая вода, — более 3,5 метров, а высота трех фонтанов достигает полутора метров.

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Гейзер Флай появился отчасти благодаря человеку. В 1916 году на этом месте рабочие бурили скважину (пытались сделать колодец или искали нефть). Но в итоге пробили геотермальный карман под землей, и горячая вода начала выливаться наружу.

Толку от скважины уже не было, и ее законсервировали. Но трещины в земле сделали свое дело, и через пятьдесят лет вода начала бить из-под земли.

Спустя годы такой активной природной деятельности, вода начала создавать из растворенных в ней минералов причудливый ландшафт.

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