Где находится самый красивый гейзер в мире (фото)
Кажется, этот пейзаж возможно увидеть только на другой планете.
Кажется, этот пейзаж возможно увидеть только на другой планете.
Разноцветный гейзер Флай известен на весь мир благодаря своей невероятной красоте. Три небольшие скалы, из которых вырываются горячие струи воды, окрашены в яркие красные, зеленые, оранжевые и коричневые цвета, а одноименное озеро и покрытые мхом камни вокруг придают этому месту абсолютно инопланетный вид.
Расположен гейзер Флай на высоте 1230 метров над уровнем моря в засушливой пустыне
Несмотря на то, что Флай официально называют гейзером, на самом деле он является, скорее, термальным источником, так как вода из него бьет постоянно, а гейзеры водяную струю выбрасывают лишь периодически.
Высота скал, из которых льется горячая вода, — более 3,5 метров, а высота трех фонтанов достигает полутора метров.
Гейзер Флай появился отчасти благодаря человеку. В 1916 году на этом месте рабочие бурили скважину (пытались сделать колодец или искали нефть). Но в итоге пробили геотермальный карман под землей, и горячая вода начала выливаться наружу.
Спустя годы такой активной природной деятельности, вода начала создавать из растворенных в ней минералов причудливый ландшафт.