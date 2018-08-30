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16:56 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Руками не трогать: как выглядит смертельно опасная гусеница

Ее тело покрыто тонкими шипами с ядом.

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В Южной Америке обитает гусеница Lonomia obliqua, яд которой ежегодно приводит к смерти нескольких человек.

Чаще всего жертвами гусеницы становятся на юге Бразилии.

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Тело гусеницы покрыто тонкими шипами. Если нечаянно на них напороться, яд опасного существа попадет в кровь. У человека начинается головная боль, лихорадка, рвота. От одного укола не погибают, но если уколоться несколько раз подряд, в течение 24 часов начнется внутреннее кровотечение, в том числе возможны острая почечная недостаточность и кровоизлияние в мозг.

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Гусеница достигает в длину пяти с половиной сантиметров. Ее цвет меняется от зеленого до коричневого. Lonomia obliqua хорошо маскируется и почти не заметна в листве.

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Узнали о ядовитой гусенице случайно — в аграрной общине Рио-Гранди-ду-Сул в Бразилии внезапно разразилась «эпидемия». Сразу десятки людей обратились в больницу с одинаковыми симптомами. Все они обрабатывали ветви на деревьях.

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Яд гусеницы изучают ученые, надеясь найти ему полезное применение.

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