Руками не трогать: как выглядит смертельно опасная гусеница
Ее тело покрыто тонкими шипами с ядом.
Ее тело покрыто тонкими шипами с ядом.
В Южной Америке обитает гусеница Lonomia obliqua, яд которой ежегодно приводит к смерти нескольких человек.
Чаще всего жертвами гусеницы становятся на юге Бразилии.
Тело гусеницы покрыто тонкими шипами. Если нечаянно на них напороться, яд опасного существа попадет в кровь. У человека начинается головная боль, лихорадка, рвота. От одного укола не погибают, но если уколоться несколько раз подряд, в течение 24 часов начнется внутреннее кровотечение, в том числе возможны острая почечная недостаточность и кровоизлияние в мозг.
Гусеница достигает в длину пяти с половиной сантиметров. Ее цвет меняется от зеленого до коричневого. Lonomia obliqua хорошо маскируется и почти не заметна в листве.
Узнали о ядовитой гусенице случайно — в аграрной общине Рио-Гранди-ду-Сул в Бразилии внезапно разразилась «эпидемия». Сразу десятки людей обратились в больницу с одинаковыми симптомами. Все они обрабатывали ветви на деревьях.
Яд гусеницы изучают ученые, надеясь найти ему полезное применение.
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