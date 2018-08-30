Реактивные птицы: открыт неожиданный факт о пингвинах

Толстоклювые пингвины способны преодолевать по 80 км в день, установили ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bb3DfkklCJy/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:35.72204125950054% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bb3DfkklCJy/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Допис, поширений Dave & Lizzie (@slowlanetravellers)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-24T01:52:38+00:00">23 Лис 2017 р. о 5:52 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Исследователи прикрепили спутниковые трекеры к десяти самцам и семи самкам этих видов хохлатых пингвинов, чтобы проследить за поведением птиц с ноября по март. Результаты оказались впечатляющими. Они опубликованы в журнале PLOS One.

Ученым удалось установить, что, вырастив птенцов, толстоклювые пингвины начинают мигрировать из Новой Зеландии на юго-запад . Часть из них следует на юг Тасмании, который находится в субтропическом поясе, а другие — в субантарктический пояс. В этих местах пингвины восстанавливают силы, усиленно питаясь, а затем мигрируют обратно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BZ-l85ejePE/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.14814814814815% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BZ-l85ejePE/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Допис, поширений Steve (@keeper_steve)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-08T07:05:38+00:00">8 Жов 2017 р. о 12:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Птицы живут в таком невероятном ритме в течение 10 недель и преодолевают за это время расстояние от 3,5 до 6,8 тысяч километров. Скорее всего, это максимальные дистанции, на которые способны передвигаться пингвины, говорят исследователи.

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Птицы покидают места гнездования именно тогда, когда океан богат пищей, что кажется лишенным смысла. Ученые считают, что такое экстраординарное поведение может быть рудиментом, унаследованным от пингвинов, которые жили в субантарктическом климате, пока не мигрировали в Новую Зеландию.

Такое «наследство» объясняет и тот факт, что толстоклювые пингвины живут только на юге Новой Зеландии. Если бы они гнездовались севернее, то мигрировать в субантарктический пояс было бы намного сложнее или даже невозможно.

Толстоклювые пингвины обитают на островах Стюарт и Соландер, а также в Новой Зеландии, на юго-западном побережье острова Южный. Популяция вида насчитывает 1 000 — 2 500 пар, но признана относительно стабильной.