Реактивные птицы: открыт неожиданный факт о пингвинах
Они мигрируют на огромные расстояния, хотя это и не нужно.
Они мигрируют на огромные расстояния, хотя это и не нужно.
Толстоклювые пингвины способны преодолевать по 80 км в день, установили ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии.
Исследователи прикрепили спутниковые трекеры к десяти самцам и семи самкам этих видов хохлатых пингвинов, чтобы проследить за поведением птиц с ноября по март. Результаты оказались впечатляющими. Они опубликованы в журнале PLOS One.
Ученым удалось установить, что, вырастив птенцов, толстоклювые пингвины начинают мигрировать из Новой Зеландии на
Птицы живут в таком невероятном ритме в течение 10 недель и преодолевают за это время расстояние от 3,5 до 6,8 тысяч километров. Скорее всего, это максимальные дистанции, на которые способны передвигаться пингвины, говорят исследователи.
Птицы покидают места гнездования именно тогда, когда океан богат пищей, что кажется лишенным смысла. Ученые считают, что такое экстраординарное поведение может быть рудиментом, унаследованным от пингвинов, которые жили в субантарктическом климате, пока не мигрировали в Новую Зеландию.
Такое «наследство» объясняет и тот факт, что толстоклювые пингвины живут только на юге Новой Зеландии. Если бы они гнездовались севернее, то мигрировать в субантарктический пояс было бы намного сложнее или даже невозможно.
Толстоклювые пингвины обитают на островах Стюарт и Соландер, а также в Новой Зеландии, на
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