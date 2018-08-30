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14:31 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Реактивные птицы: открыт неожиданный факт о пингвинах

Они мигрируют на огромные расстояния, хотя это и не нужно.

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Толстоклювые пингвины способны преодолевать по 80 км в день, установили ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии.

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Исследователи прикрепили спутниковые трекеры к десяти самцам и семи самкам этих видов хохлатых пингвинов, чтобы проследить за поведением птиц с ноября по март. Результаты оказались впечатляющими. Они опубликованы в журнале PLOS One.

Ученым удалось установить, что, вырастив птенцов, толстоклювые пингвины начинают мигрировать из Новой Зеландии на юго-запад. Часть из них следует на юг Тасмании, который находится в субтропическом поясе, а другие — в субантарктический пояс. В этих местах пингвины восстанавливают силы, усиленно питаясь, а затем мигрируют обратно.

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Птицы живут в таком невероятном ритме в течение 10 недель и преодолевают за это время расстояние от 3,5 до 6,8 тысяч километров. Скорее всего, это максимальные дистанции, на которые способны передвигаться пингвины, говорят исследователи.

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Птицы покидают места гнездования именно тогда, когда океан богат пищей, что кажется лишенным смысла. Ученые считают, что такое экстраординарное поведение может быть рудиментом, унаследованным от пингвинов, которые жили в субантарктическом климате, пока не мигрировали в Новую Зеландию.

Такое «наследство» объясняет и тот факт, что толстоклювые пингвины живут только на юге Новой Зеландии. Если бы они гнездовались севернее, то мигрировать в субантарктический пояс было бы намного сложнее или даже невозможно.

Толстоклювые пингвины обитают на островах Стюарт и Соландер, а также в Новой Зеландии, на юго-западном побережье острова Южный. Популяция вида насчитывает 1 000 — 2 500 пар, но признана относительно стабильной.

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