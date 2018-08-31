Тюлень подружился с бабочкой в зоопарке США (видео)

Старший смотритель океанариума в Орегонском зоопарке Мика Риз снял на камеру телефона милое видео. Он случайно увидел, как тюлениха по имени Кайя увлеченно играет с бабочкой за стеклом.

По словам сотрудника зоопарка, Кайя очень любопытная и дружелюбная и не прочь подурачиться. Но в этот раз ее внимание привлекли не люди и не другие обитатели океанариума, а залетевшая в помещение бабочка.

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