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14:44 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Тюлень подружился с бабочкой в зоопарке США (видео)

Кажется, что тюлениха Кайя как будто заворожена бабочкой.

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Старший смотритель океанариума в Орегонском зоопарке Мика Риз снял на камеру телефона милое видео. Он случайно увидел, как тюлениха по имени Кайя увлеченно играет с бабочкой за стеклом.

По словам сотрудника зоопарка, Кайя очень любопытная и дружелюбная и не прочь подурачиться. Но в этот раз ее внимание привлекли не люди и не другие обитатели океанариума, а залетевшая в помещение бабочка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сначала Кайя внимательно наблюдала за невиданным существом, а затем начала ее «догонять». Бабочка, кстати, тоже включилась в этот процесс и совсем не торопилась покидать океанариум.

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