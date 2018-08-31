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17:04 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Влюбленные похудели на 152 кг перед свадьбой

Важное событие в жизни стало лучшей мотивацией.

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24-летняя Бриана Норт из Австралии до недавнего времени весила 122 килограмма, но все изменилось, когда ее возлюбленный Тай сделал ей предложение. В день своей свадьбы девушка хотела выглядеть неотразимо, а потому приняла решение избавиться от лишнего веса. Ее будущий супруг, также страдавший от ожирения, эту затею поддержал и согласился худеть вместе.

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В качестве режима питания они выбрали кетодиету с высоким содержанием жиров, умеренным содержанием белков и низким содержанием углеводов. Кроме того, влюбленные занимались спортом с персональным тренером по пять раз в неделю. И результат не заставил себя долго ждать.

Меньше чем за год Бриана сумела избавиться от 51 килограмма, а Тай распрощался со 101 кило.

Влюбленные признались, что не только диета и тренировки помогли им похудеть — без поддержки друг друга они бы не справились.
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После свадьбы супруги не забросили свою программу питания и тренировок и продолжают худеть.

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 Влюбленные похудели на 152 кг перед свадьбой
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