Влюбленные похудели на 152 кг перед свадьбой

24-летняя Бриана Норт из Австралии до недавнего времени весила 122 килограмма, но все изменилось, когда ее возлюбленный Тай сделал ей предложение. В день своей свадьбы девушка хотела выглядеть неотразимо, а потому приняла решение избавиться от лишнего веса. Ее будущий супруг, также страдавший от ожирения, эту затею поддержал и согласился худеть вместе.

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В качестве режима питания они выбрали кетодиету с высоким содержанием жиров, умеренным содержанием белков и низким содержанием углеводов. Кроме того, влюбленные занимались спортом с персональным тренером по пять раз в неделю. И результат не заставил себя долго ждать.

Меньше чем за год Бриана сумела избавиться от 51 килограмма, а Тай распрощался со 101 кило.

Влюбленные признались, что не только диета и тренировки помогли им похудеть — без поддержки друг друга они бы не справились.