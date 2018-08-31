Влюбленные похудели на 152 кг перед свадьбой
Важное событие в жизни стало лучшей мотивацией.
Важное событие в жизни стало лучшей мотивацией.
24-летняя Бриана Норт из Австралии до недавнего времени весила 122 килограмма, но все изменилось, когда ее возлюбленный Тай сделал ей предложение. В день своей свадьбы девушка хотела выглядеть неотразимо, а потому приняла решение избавиться от лишнего веса. Ее будущий супруг, также страдавший от ожирения, эту затею поддержал и согласился худеть вместе.
В качестве режима питания они выбрали кетодиету с высоким содержанием жиров, умеренным содержанием белков и низким содержанием углеводов. Кроме того, влюбленные занимались спортом с персональным тренером по пять раз в неделю. И результат не заставил себя долго ждать.
Меньше чем за год Бриана сумела избавиться от 51 килограмма, а Тай распрощался со 101 кило.
После свадьбы супруги не забросили свою программу питания и тренировок и продолжают худеть.