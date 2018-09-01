Как выглядят самые странные фрукты
На вид они напоминают руки, осьминогов и глаза драконов.
На вид они напоминают руки, осьминогов и глаза драконов.
Джекфрут
Джекфрут еще называют индийским хлебным деревом, так как его родиной считается Индия. На юге страны это вечнозеленое дерево распространено так же, как манго или банан.
Плоды джекфрута покрыты многочисленными выступами. Внутри каждый плод разделён на большие доли, которые содержат сладкую жёлтую мякоть. По вкусу необычный фрукт немного напоминает дыню, но гораздо ее слаще.
Разделывают плод, смазав руки подсолнечным маслом или надев резиновые перчатки. Все дело в том, что он содержит клейкий латекс и прилипает к пальцам.
«Рука Будды»
Цитрон пальчатый
Дуриан
Дуриан произрастает в дождевых тропических лесах
«Глаз дракона»
Лонган, или «глаз дракона» культивируется в Китае, Таиланде, Тайване, Вьетнаме и Индонезии. Внешняя оболочка плода несъедобна, но под ней — сладкая, сочная мякоть со своеобразным вкусом.
Полезный фрукт содержит витамин С, кальций, железо, фосфор и полезные для кожи биокислоты.
Аки
Аки, или Блигия вкусная произрастает на Ямайке и считается там национальным фруктом.
Ее грушевидные плоды достигают 10 см. Когда фрукт созревает и лопается, становится видна кремовая мякоть, окружающая три черных семени. Она сладкая на вкус и напоминает грецкий орех.
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