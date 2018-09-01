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13:01 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядят самые странные фрукты

На вид они напоминают руки, осьминогов и глаза драконов.

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Джекфрут

Джекфрут еще называют индийским хлебным деревом, так как его родиной считается Индия. На юге страны это вечнозеленое дерево распространено так же, как манго или банан.

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Плоды джекфрута покрыты многочисленными выступами. Внутри каждый плод разделён на большие доли, которые содержат сладкую жёлтую мякоть. По вкусу необычный фрукт немного напоминает дыню, но гораздо ее слаще.

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Разделывают плод, смазав руки подсолнечным маслом или надев резиновые перчатки. Все дело в том, что он содержит клейкий латекс и прилипает к пальцам.

«Рука Будды»

Цитрон пальчатый кому-то похож на желтого осьминога, а кому-то — на руку, отсюда его поэтическое название. Растет фрукт в Японии, Китае, Индии. Плод на вкус кисло-сладкий. Его используют почти так же, как лимон.

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Дуриан

Дуриан произрастает в дождевых тропических лесах Юго-Восточной Азии. Его насчитывается около 30 видов, но съедобны не все.

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Из-за острых шипов и большого веса переносить фрукт можно, завернув в толстый слой бумаги и положив в плотный пакет. Разделать его тоже непросто — нужны определенные навыки и острый нож. Отходы имеют неприятный запах, поэтому их утилизируют за пределами дома.

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«Глаз дракона»

Лонган, или «глаз дракона» культивируется в Китае, Таиланде, Тайване, Вьетнаме и Индонезии. Внешняя оболочка плода несъедобна, но под ней — сладкая, сочная мякоть со своеобразным вкусом.

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Полезный фрукт содержит витамин С, кальций, железо, фосфор и полезные для кожи биокислоты.

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Аки

Аки, или Блигия вкусная произрастает на Ямайке и считается там национальным фруктом.

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Ее грушевидные плоды достигают 10 см. Когда фрукт созревает и лопается, становится видна кремовая мякоть, окружающая три черных семени. Она сладкая на вкус и напоминает грецкий орех.

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