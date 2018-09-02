Как выглядит самый жуткий гриб (фото)
Он отращивает «щупальца» и плохо пахнет.
Он отращивает «щупальца» и плохо пахнет.
Антурус Арчера — гриб из рода Решеточник, но в народе его называют Пальцы Дьявола.
Такое название гриб получил
Антурус Арчера встречается в хвойных и смешанных лесах с кислой почвой с июня по сентябрь. Его сильный, неприятный запах привлекает насекомых, но «отпугивает» людей.
Родина гриба — Австралия и Тасмания. А в Европу и Северную Америку его завезли не так давно. Впервые Антурус Арчера увидели во Франции в 1914 году. Ученые считают, что он попал в Европу случайно — вместе с шерстью, которую привозили из Австралии.
В языках стран, где растет Антурус Арчера, его название связывают с осьминогом, каракатицей или цветком. Еще одно русское название Пальцев Дьявола — Цветохвостник Арчера.
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