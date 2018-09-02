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12:18 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит самый жуткий гриб (фото)

Он отращивает «щупальца» и плохо пахнет.

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Антурус Арчера — гриб из рода Решеточник, но в народе его называют Пальцы Дьявола.

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Такое название гриб получил из-за жутковатого внешнего вида. В стадии яйца он похож на серо-коричневый шарик. Когда гриб растет, его яйцевидная оболочка лопается. Из нее быстро развивается рецептакул, то есть плодовое тело, в виде 3−8 красных, покрытых пятнами лопастей. На вид они похожи на щупальца, а на ощупь напоминают пористую губку.

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Антурус Арчера встречается в хвойных и смешанных лесах с кислой почвой с июня по сентябрь. Его сильный, неприятный запах привлекает насекомых, но «отпугивает» людей. Из-за этого аромата гриб считается несъедобным.

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Родина гриба — Австралия и Тасмания. А в Европу и Северную Америку его завезли не так давно. Впервые Антурус Арчера увидели во Франции в 1914 году. Ученые считают, что он попал в Европу случайно — вместе с шерстью, которую привозили из Австралии.

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В языках стран, где растет Антурус Арчера, его название связывают с осьминогом, каракатицей или цветком. Еще одно русское название Пальцев Дьявола — Цветохвостник Арчера.

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