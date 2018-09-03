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19:47 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Самые пожилые «молодожены» Британии сыграли свадьбу в 80 лет

Возраст любви не помеха.

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Стюарт Дженкинсон и Глэдис Хэкл совсем недавно поженились: влюбленные устроили скромную церемонию в окружении родных и друзей.

И вроде ничего необычного, но пара уже попала на страницы британской прессы, которая окрестила их самыми пожилыми молодоженами Великобритании. Ведь обоим супругам в 2018 году исполнилось 80 лет.

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Стюарт, который был дважды женат, отметил, что никогда не подумал бы, что может снова жениться. Но когда три года назад он случайно встретил давнюю подругу семьи Глэдис, между нами пробежала искра, и чувства вспыхнули сами собой. Спустя несколько лет отношений, мужчина встал на одно колено перед своей возлюбленной в День Святого Валентина, и она ответила согласием.

Глэдис овдовела более 30 лет назад, и, когда она впервые встретила Стюарта (они вместе работали в кафе, которое принадлежало его покойной жене Энид), то он ей сразу понравился. Однако тогда женщина не подала виду и просто дружила с их семьей.

Спустя много лет она случайно встретила на улице падчерицу Стюарта, которая рассказала, что мужчина овдовел и теперь живет в одиночестве. Она же и помогла пенсионерам встретиться.

Влюбленные отмечают, что возраст настоящей любви не помеха. Они веселят друг друга и ведут активный образ жизни, катаясь на собственном мотоцикле, лодке или путешествуя в доме на колесах.
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