Самые пожилые «молодожены» Британии сыграли свадьбу в 80 лет

Стюарт Дженкинсон и Глэдис Хэкл совсем недавно поженились: влюбленные устроили скромную церемонию в окружении родных и друзей.

И вроде ничего необычного, но пара уже попала на страницы британской прессы, которая окрестила их самыми пожилыми молодоженами Великобритании. Ведь обоим супругам в 2018 году исполнилось 80 лет.

Стюарт, который был дважды женат, отметил, что никогда не подумал бы, что может снова жениться. Но когда три года назад он случайно встретил давнюю подругу семьи Глэдис, между нами пробежала искра, и чувства вспыхнули сами собой. Спустя несколько лет отношений, мужчина встал на одно колено перед своей возлюбленной в День Святого Валентина, и она ответила согласием.

Глэдис овдовела более 30 лет назад, и, когда она впервые встретила Стюарта (они вместе работали в кафе, которое принадлежало его покойной жене Энид), то он ей сразу понравился. Однако тогда женщина не подала виду и просто дружила с их семьей.

Спустя много лет она случайно встретила на улице падчерицу Стюарта, которая рассказала, что мужчина овдовел и теперь живет в одиночестве. Она же и помогла пенсионерам встретиться.