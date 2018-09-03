Американец похудел на 76 килограммов, питаясь фастфудом
34-летний Энтони Браун из Калифорнии сумел за несколько лет снизить свой вес со 170 килограммов до 94, практически ни в чем себя не ограничивая.
34-летний Энтони Браун из Калифорнии сумел за несколько лет снизить свой вес со 170 килограммов до 94, практически ни в чем себя не ограничивая.
Американец, который сейчас работает персональным тренером и выглядит, как супермодель с рельефными мышцами, добился впечатляющих результатов, наплевав на все принципы ЗОЖ.
Когда его сестра
Энтони решил не отказываться от вредной пищи совсем, а просто уменьшить ее количество, съедая в день вместо восьми тысяч калорий положенные две. Плюс, к этому он добавил одну часовую тренировку в день. И результат не заставил себя долго ждать.
Сейчас американец работает персональным тренером в зале и продолжает есть все, что душа пожелает. Своему методу он учит и подписчиков в соцсети.