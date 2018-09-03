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20:19 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Американец похудел на 76 килограммов, питаясь фастфудом

34-летний Энтони Браун из Калифорнии сумел за несколько лет снизить свой вес со 170 килограммов до 94, практически ни в чем себя не ограничивая.

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Американец, который сейчас работает персональным тренером и выглядит, как супермодель с рельефными мышцами, добился впечатляющих результатов, наплевав на все принципы ЗОЖ.

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Когда его сестра из-за избыточного веса заболела диабетом, Энтони всерьез забеспокоился о собственном здоровье и твердо решил похудеть. Но отказ от привычного фастфуда в пользу правильного питания результатов не принес: парень постоянно срывался. И тогда он решил изменить тактику.

Энтони решил не отказываться от вредной пищи совсем, а просто уменьшить ее количество, съедая в день вместо восьми тысяч калорий положенные две. Плюс, к этому он добавил одну часовую тренировку в день. И результат не заставил себя долго ждать.

Сейчас американец работает персональным тренером в зале и продолжает есть все, что душа пожелает. Своему методу он учит и подписчиков в соцсети.

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 Американец похудел на 76 килограммов, питаясь фастфудом
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