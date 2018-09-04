Как выглядит Озеро тысячи островов в Китае (фото)
Потрясающие пейзажи и руины древнего города на дне озера.
Потрясающие пейзажи и руины древнего города на дне озера.
Невероятно красивое озеро Цяньдаоху или Озеро тысячи островов — это искусственный водоем площадью 573 квадратных километра, который появился в 1959 году после сооружения гидроэлектростанции.
Свое название озеро получило неслучайно — на его территории расположено 1078 крупных островов и несколько тысяч маленьких. Почти все они густо покрыты лесами.
Расположено озеро Цяньдаоху в китайской провинции Чжэцзян, в 150 километрах от города Ханчжоу.
Это место является одной из главных достопримечательностей провинции. Практически каждый остров на озере можно посетить, но наибольшей популярностью у туристов пользуются Остров птиц, Змеиный остров, Остров обезьян и Замочный остров, на котором находится музей замков.
Кроме того, тысячи путешественников приезжают сюда, чтобы изучить и подводный мир: в 2002 году на дне озера Цяньдаоху были найдены два древних города, возраст которых оценивается в 1800 лет.
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