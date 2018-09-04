Жители Австрии обнаружили разгуливающего по полю кенгуру (видео)
Откуда взялось животное, непонятно.
Откуда взялось животное, непонятно.
Австрийка Рут Кастнер рассказала журналистам, что на днях стала очевидцем необычного случая. На севере страны, недалеко от города Кирхшлаг, она увидела настоящего кенгуру, который беззаботно прыгал по полю, а затем скрылся в ближайшем лесу. Непривычное для данных мест животное удалось снять на камеру.
О своей находке Рут также сообщила и в полицию, которая тут же связалась с владельцами зоопарков и уточнила, не сбежал ли от них кенгуру. Но о пропаже никто не заявил.
Сейчас волонтеры и стражи правопорядка пытаются найти сумчатое животное в австрийских лугах, а также разузнать, откуда оно
Местные СМИ отмечают, что в 2015 году в Верхней Австрии уже был подобный случай. Тогда кенгуру сбежал от своего владельца из Германии.