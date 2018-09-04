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18:22 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Жители Австрии обнаружили разгуливающего по полю кенгуру (видео)

Откуда взялось животное, непонятно.

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Австрийка Рут Кастнер рассказала журналистам, что на днях стала очевидцем необычного случая. На севере страны, недалеко от города Кирхшлаг, она увидела настоящего кенгуру, который беззаботно прыгал по полю, а затем скрылся в ближайшем лесу. Непривычное для данных мест животное удалось снять на камеру.

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О своей находке Рут также сообщила и в полицию, которая тут же связалась с владельцами зоопарков и уточнила, не сбежал ли от них кенгуру. Но о пропаже никто не заявил.

Сейчас волонтеры и стражи правопорядка пытаются найти сумчатое животное в австрийских лугах, а также разузнать, откуда оно все-таки взялось.

Местные СМИ отмечают, что в 2015 году в Верхней Австрии уже был подобный случай. Тогда кенгуру сбежал от своего владельца из Германии.

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