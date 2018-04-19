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13:42 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Владельцам австралийского паба запретили принимать у себя кенгуру

За нарушение постановления им грозит штраф до 2000 долларов.

На территории национального парка Джона Форреста в австралийском Перте есть небольшой паб, куда на протяжении 19 лет каждый день на завтрак приходят несколько кенгуру. Сотрудники заведения знают своих клиентов «в лицо», кормят их мюсли и прочей полезной едой. Благодаря такой традиции, животные всегда сыты и находятся под присмотром, а в пабе много посетителей, которые могут полюбоваться кенгуру в непосредственной близости. Однако этой идиллии совсем скоро придет конец.

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Местные власти подписали закон, запрещающий заведениям подкармливать диких животных. Для этого в ресторанчиках и кафе установили камеры видеонаблюдения и за несоблюдение закона владельцам может грозить штраф в 2 тысячи долларов. Таким образом чиновники пытаются максимально оградить животных от людей, вынудить их добывать пищу естественным путем, и, соответственно, сохранить здоровье и жизнь в природных условиях. Закон вступит в силу с 1 мая 2018 года.

Несмотря на такие благие намерения, владельцы паба John Forrest Tavern и их посетители намерены уговорить местные власти отменить закон.

По их словам, кормление кенгуру — это уже многолетняя традиция.

Животные привыкли получать здесь вкусняшки (между прочим, одобренные ветеринаром) и «общаться» с людьми. К тому же, в заведении кенгуру находятся под присмотром, и если сотрудники замечают, что у животного есть проблемы, они доставляют его к ветеринару и лично оплачивают его лечение.

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Если же закрыть двери для необычных посетителей, то они станут агрессивными. И не факт, что смогут прокормить себя самостоятельно.

Владельцев паба поддержали многие. Люди создали две петиции — письменную и онлайн, чтобы повлиять на решение чиновников. Всего за сутки в интернете свои подписи оставили более 2000 людей.

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