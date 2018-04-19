Владельцам австралийского паба запретили принимать у себя кенгуру
За нарушение постановления им грозит штраф до 2000 долларов.
За нарушение постановления им грозит штраф до 2000 долларов.
На территории национального парка Джона Форреста в австралийском Перте есть небольшой паб, куда на протяжении 19 лет каждый день на завтрак приходят несколько кенгуру. Сотрудники заведения знают своих клиентов «в лицо», кормят их мюсли и прочей полезной едой. Благодаря такой традиции, животные всегда сыты и находятся под присмотром, а в пабе много посетителей, которые могут полюбоваться кенгуру в непосредственной близости. Однако этой идиллии совсем скоро придет конец.
Местные власти подписали закон, запрещающий заведениям подкармливать диких животных. Для этого в ресторанчиках и кафе установили камеры видеонаблюдения и за несоблюдение закона владельцам может грозить штраф в 2 тысячи долларов. Таким образом чиновники пытаются максимально оградить животных от людей, вынудить их добывать пищу естественным путем, и, соответственно, сохранить здоровье и жизнь в природных условиях. Закон вступит в силу с 1 мая 2018 года.
Несмотря на такие благие намерения, владельцы паба John Forrest Tavern и их посетители намерены уговорить местные власти отменить закон.
Животные привыкли получать здесь вкусняшки (между прочим, одобренные ветеринаром) и «общаться» с людьми. К тому же, в заведении кенгуру находятся под присмотром, и если сотрудники замечают, что у животного есть проблемы, они доставляют его к ветеринару и лично оплачивают его лечение.
Если же закрыть двери для необычных посетителей, то они станут агрессивными. И не факт, что смогут прокормить себя самостоятельно.
Владельцев паба поддержали многие. Люди создали две петиции — письменную и онлайн, чтобы повлиять на решение чиновников. Всего за сутки в интернете свои подписи оставили более 2000 людей.