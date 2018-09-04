Пожилой турок «спас» стадо коров от летающего дрона (видео)

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Забавное видео снял оператор из Турции Серкан Демирель. Ему нужно было снять красивые местные пейзажи, и для этой цели он отправился в турецкую деревню Сираконак.

Пролетая над полем, Серкан решил снять с воздуха пасущееся стадо коров, но тут ему на пути встал пожилой пастух. Дедушка сначала попытался рассмотреть беспилотник, а затем решил прогнать его с помощью веревки.

Мужчина понятия не имел, с чем имеет дело, но при этом решительно защищал своих животных от возможной угрозы.

Местные СМИ отмечают, что деревня Сираконак очень малочисленна и находится вдалеке от других населенных пунктов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1KYGHmlJjSE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Никаких средств связи и даже обычных удобств вроде канализации здесь нет. А потому неудивительно, что летающее «нечто» вызвало такую реакцию у пожилого турка.