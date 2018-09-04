Пожилой турок «спас» стадо коров от летающего дрона (видео)
Он никогда не видел ничего подобного.
Он никогда не видел ничего подобного.
Забавное видео снял оператор из Турции Серкан Демирель. Ему нужно было снять красивые местные пейзажи, и для этой цели он отправился в турецкую деревню Сираконак.
Пролетая над полем, Серкан решил снять с воздуха пасущееся стадо коров, но тут ему на пути встал пожилой пастух. Дедушка сначала попытался рассмотреть беспилотник, а затем решил прогнать его с помощью веревки.
Мужчина понятия не имел, с чем имеет дело, но при этом решительно защищал своих животных от возможной угрозы.
Местные СМИ отмечают, что деревня Сираконак очень малочисленна и находится вдалеке от других населенных пунктов.
Кстати, поняв, что дрон не на шутку перепугал пенсионера, Демирель решил лично его навестить и принести свои извинения. Буквально через несколько минут после инцидента оператор разыскал пастуха и показал ему «летающую тарелку» вблизи. Во время чаепития Серкан выяснил, что дедушку зовут Хасан Демир и ему 70 лет. А дрон он принял за рой насекомых.