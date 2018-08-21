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10:32 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Снимки с воздуха показали разницу между богатыми и бедными

При помощи дрона фотограф снимает, как живут люди с разным уровнем достатка.

Невероятные аэрофотоснимки зафиксировали резкий контраст между бедными и богатыми по всему миру.

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Фотографии показывают границы жилых районов с разным уровнем достатка с высоты птичьего полета. Проект фотографа Джонни Миллера носит название «Неравные сюжеты». При помощи дрона он снимает, как живут люди в Южной Африке, Кении, Мексике, Индии, США и других странах.

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«Когда шесть лет назад я переехал в Южную Африку из Америки, неравенство было невозможно игнорировать», — отметил фотограф.

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«С момента приземления в Кейптауне вас окружают лачуги. В буквальном смысле, оловянные лачуги окружают аэропорт, который вы проезжаете около 10 минут, пока не доедете до более богатых пригородов, где живут привилегированные люди (включая меня)», — рассказывает Миллер.

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Подобную ситуацию фотограф видел во многих странах мира, в которых побывал. В итоге в апреле 2016 года родился фотопроект, с помощью которого Миллер надеется напоминать политикам и общественности о проблеме неравенства.

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Места для будущей съемки фотограф находит с помощью данных переписи населения, рассказов пилотов и различных карт.

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