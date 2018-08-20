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15:43 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Найдены самые невероятные заброшенные здания

Дворцы, виллы и старые заводы поражают красотой.

Тревел-фотограф Саймон Юнг провел 6 месяцев в поисках уникальных заброшенных зданий Европы и Северной Америки для своего нового фотопроекта.

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Юнг объездил Италию, США, Венгрию, Абхазию, Румынию, Грузию, Германию, Чехию, Швецию и другие страны.

Полуразрушенные виллы и театры, отели, электростанции и храмы поражают красотой.

Свои работы фотограф публикует на личной странице в соцсети. Комментаторы удивляются, почему такие уникальные строения остаются невостребованными в своих странах.

Чаще всего Юнг держит место съемки в секрете.

Во время загрузки произошла ошибка.Заброшенная шахта, Германия
Во время загрузки произошла ошибка.Вилла в Италии
Во время загрузки произошла ошибка.Электростанция в Венгрии
Во время загрузки произошла ошибка.Бывший отель в Абхазии
Во время загрузки произошла ошибка.Готический храм в США
Во время загрузки произошла ошибка.Театр в США
Во время загрузки произошла ошибка.Электростанция в США
Во время загрузки произошла ошибка.Кладбище автомобилей в Швеции
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