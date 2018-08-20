Найдены самые невероятные заброшенные здания
Дворцы, виллы и старые заводы поражают красотой.
Дворцы, виллы и старые заводы поражают красотой.
Юнг объездил Италию, США, Венгрию, Абхазию, Румынию, Грузию, Германию, Чехию, Швецию и другие страны.
Полуразрушенные виллы и театры, отели, электростанции и храмы поражают красотой.
Свои работы фотограф публикует на личной странице в соцсети. Комментаторы удивляются, почему такие уникальные строения остаются невостребованными в своих странах.
Чаще всего Юнг держит место съемки в секрете.
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