Как выглядят самые маленькие в мире населенные острова (фото)
Многие из них стали туристическими достопримечательностями.
Многие из них стали туристическими достопримечательностями.
В поисках уединения и безопасности люди часто селились в труднодоступных местах: в лесах, на вершинах гор или островах, отделяющих их от внешнего мира километрами воды.
Сейчас некоторые из этих островов являются национальными памятниками, а некоторые — частной собственностью, куда туристам вход запрещен. Мы собрали для вас самые живописные маленькие острова, которые поразят вас своей красотой и функциональностью.
Остров Святого Георгия — один из островов напротив города Пераст. На его территории расположено древнее бенедиктинское аббатство. Считается, что постройки на острове существуют с IX века.
Рядом с предыдущим островом находится еще один крошечный кусочек земли посреди воды. Он называется Gospa od Škrpjela, что в переводе с сербского языка означает «Богородица на Скале». На острове расположена церковь Божьей Матери. Кстати, «Госпа од Шкрпела» является единственным рукотворным островом Адриатического моря.
Один из самых известных туристических островов находится на
В Словении около границ с Италией и Австрией расположено знаменитое Бледское озеро, посреди которого красуется крохотный островок с одноименным названием. На нем располагается Церковь Успения Девы Марии, в которой расположен колокол желаний, а также колокольня, на которую можно забраться и насладиться невероятными видами.
Понтикониси — это маленький зеленый остров, который поднимается над водой всего на 2 метра. Единственное строение на нем — византийская церковь
Живописный островок овальной формы размером 170 на 120 метров расположился посреди реки Крка на территории одноименного национального парка в Хорватии. На острове Висовац расположен францисканский монастырь XVII века. На его территории находится церковь Богородицы Висовацкой, которая является известным местом паломничества.
Этот искусственный остров, расположенный на озере Штайнхуде в регионе Ганновер на
Здесь на небольшом участке земли расположился один из самых красивых и самый большой из сохранившихся в Литве старинных замков. В Таркайском замке с 1962 года находится музей истории города Тракай.
А вот на острове Данбар нет никаких старинных замков и монастырей, зато есть роскошная частная
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