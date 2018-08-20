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14:28 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядят самые маленькие в мире населенные острова (фото)

Многие из них стали туристическими достопримечательностями.

В поисках уединения и безопасности люди часто селились в труднодоступных местах: в лесах, на вершинах гор или островах, отделяющих их от внешнего мира километрами воды.

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Сейчас некоторые из этих островов являются национальными памятниками, а некоторые — частной собственностью, куда туристам вход запрещен. Мы собрали для вас самые живописные маленькие острова, которые поразят вас своей красотой и функциональностью.

Остров Святого Георгия, Черногория

Остров Святого Георгия — один из островов напротив города Пераст. На его территории расположено древнее бенедиктинское аббатство. Считается, что постройки на острове существуют с IX века.

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Остров «Госпа од Шкрпела», Черногория

Рядом с предыдущим островом находится еще один крошечный кусочек земли посреди воды. Он называется Gospa od Škrpjela, что в переводе с сербского языка означает «Богородица на Скале». На острове расположена церковь Божьей Матери. Кстати, «Госпа од Шкрпела» является единственным рукотворным островом Адриатического моря.

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Остров Мон-Сен-Мишель, Франция

Один из самых известных туристических островов находится на северо-западном побережье Франции. На острове расположен город и древнее аббатство. Но самым интересным является то, что островом Мон-Сен-Мишель становится лишь два раза в год во время сильных приливов. В остальное время любой турист может добраться до построек пешком.

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Остров Бледского озера, Словения

В Словении около границ с Италией и Австрией расположено знаменитое Бледское озеро, посреди которого красуется крохотный островок с одноименным названием. На нем располагается Церковь Успения Девы Марии, в которой расположен колокол желаний, а также колокольня, на которую можно забраться и насладиться невероятными видами.

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Остров Понтикониси, Керкира, Греция

Понтикониси — это маленький зеленый остров, который поднимается над водой всего на 2 метра. Единственное строение на нем — византийская церковь XI—XII вв.ека, возведенная в честь Пантократора.

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Остров Висовац, Хорватия

Живописный островок овальной формы размером 170 на 120 метров расположился посреди реки Крка на территории одноименного национального парка в Хорватии. На острове Висовац расположен францисканский монастырь XVII века. На его территории находится церковь Богородицы Висовацкой, которая является известным местом паломничества.

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Остров Вильгельмштайн, Ганновер, Германия

Этот искусственный остров, расположенный на озере Штайнхуде в регионе Ганновер на северо-западе Германии, был создан во время военный действий в регионе в XVIII веке. Тогда же на острове была построена крепость, которая сейчас является музеем и популярной туристической достопримечательностью.

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Остров на озере Гальве, Литва

Здесь на небольшом участке земли расположился один из самых красивых и самый большой из сохранившихся в Литве старинных замков. В Таркайском замке с 1962 года находится музей истории города Тракай.

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Остров Данбар, Гондурас

А вот на острове Данбар нет никаких старинных замков и монастырей, зато есть роскошная частная вилла-отель, расположенная на вершине 10-метровой скалы в полукилометре от берега. На трех этажах размещены 6 спален, а все коммуникации проложены к острову по дну океана.

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