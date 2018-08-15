Во что природа превратила одну из самых страшных тюрем в мире (фото)

Остров Дьявола, расположенный в 13 км от побережья Французской Гвианы, является самым маленьким из трех островов архипелага
Но именно этот маленький остров был в свое время синонимом безысходности и ужаса. А все потому, что здесь располагалась самая страшная тюрьма для политических заключенных и особо опасных преступников.
Это место было известно своими нечеловеческими условиями содержания заключенных. Большинство из них них погибали от побоев, пыток, голода или самоубийств.
Некоторые преступники жили в темных подземельях и годами не видели людей и солнечный свет. Им было запрещено разговаривать, курить, читать, хранить любые вещи и бодрствовать в темное время суток.
В конце 19 века наказание в тюрьме также отбывал известный французский анархист Клемент Дюваль. Он был одним из немногих, кому удалось сбежать из тюрьмы. Позднее он написал книгу «Бунт», в которой рассказал о пережитом на острове Дьявола. Кстати, Дювалю действительно сильно повезло. Сбежавшие из тюрьмы обычно не могли добраться на «большую землю»
Спустя 13 лет после закрытия тюрьмы, в 1965 году, правительство Франции передало острова архипелага
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