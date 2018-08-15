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18:57 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Во что природа превратила одну из самых страшных тюрем в мире (фото)

Когда-то это место наводило ужас уже одним своим названием.

Остров Дьявола, расположенный в 13 км от побережья Французской Гвианы, является самым маленьким из трех островов архипелага Иль-дю-Салю. Его площадь всего 14 гектаров, а максимальная высота — 40 м.

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Но именно этот маленький остров был в свое время синонимом безысходности и ужаса. А все потому, что здесь располагалась самая страшная тюрьма для политических заключенных и особо опасных преступников.

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Многие из здешних узников изначально были приговорены к смертной казни, но затем гильотину для них меняли на пожизненное заключение на острове Дьявола. Что было еще хуже.

Это место было известно своими нечеловеческими условиями содержания заключенных. Большинство из них них погибали от побоев, пыток, голода или самоубийств.

Некоторые преступники жили в темных подземельях и годами не видели людей и солнечный свет. Им было запрещено разговаривать, курить, читать, хранить любые вещи и бодрствовать в темное время суток.

За годы существования тюрьмы (с 1852 по 1952 годы) в ее стенах погибло более 80 000 заключенных.
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В конце 19 века наказание в тюрьме также отбывал известный французский анархист Клемент Дюваль. Он был одним из немногих, кому удалось сбежать из тюрьмы. Позднее он написал книгу «Бунт», в которой рассказал о пережитом на острове Дьявола. Кстати, Дювалю действительно сильно повезло. Сбежавшие из тюрьмы обычно не могли добраться на «большую землю» из-за того, что в местных водах водилось огромное количество акул и пираний.

Спустя 13 лет после закрытия тюрьмы, в 1965 году, правительство Франции передало острова архипелага Иль-дю-Салю Гвианскому космическому центру. На острове Дьявола была проведена небольшая реставрация зданий, и теперь это место стало популярным туристическим направлением. Но природа за эти годы взяла свое — все постройки переплетены густыми зарослями, а в камерах тюрьмы, которая когда-то наводила страх на всю Францию, сейчас растут экзотические цветы и пальмы.

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