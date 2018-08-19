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13:09 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Где находятся самые необычные маяки в мире (фото)

Причудливые строения радуют фотографов и туристов.

Gadeokdo East Breakwater, Южная Корея

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Бетонный маяк Gadeokdo East Breakwater в Южной Корее по форме напоминает дугу носа корабля. Окрашенный в красный цвет, он стоит на конце волнореза, возвышаясь над водой на 38 метров. Свет маяка тоже красный и мигает каждые четыре секунды.

Jeddah Light, Саудовская Аравия

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Маяк Jeddah Light в городе Джидда был завершен в 1990 году. В высоту он достигает 133 метров, что делает его одним из самых высоких маяков в мире. Маяк построен в футуристическом стиле из бетона и металла. Лифт поднимает посетителей маяка на вместительную смотровую площадку. Маяк дает три световых сигнала белого цвета каждые 20 секунд.

Outer, США

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Маяк Outer на озере Мичиган в США летом напоминает многие другие маяки. Но когда наступают морозы, 11 метровый железный маяк превращается в сказочное сооружение, увидеть и сфотографировать которое специально приезжают туристы.

Dovercourt Low, Великобритания

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Маяк необычной формы на сборной железной раме был открыт в Эссексе в 1863 году. Использовать по назначению его прекратили в 1917 году. С тех пор маяк оберегают как историческое сооружение и местную достопримечательность.

Ban Tha Thewawong, Таиланд

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39-метровый маяк Ban Tha Thewawong — белая башня с квадратной смотровой площадкой, увенчанная крышей в стиле местных храмов и украшенная фонариками. Построенный в 2012 году, маяк используется по назначению, подавая сигналы каждые 3,3 секунды.

Les Pâquis, Швейцария

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Изящная восьмиугольная чугунная башня высотой 48 метров была завершена в 1896 году. Эта достопримечательность Женевского озера привлекает многих туристов. Маяк до сих пор используется по назначению, сияя зелеными и белыми огнями.

Kjeungskjaer, Норвегия

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К северу от полярного круга в Норвегии находится каменный восьмиугольный маяк Kjeungskjaer. Построенный в 1880 году, он был автоматизирован в 1987-м. Маяк высотой почти 21 метр светится белым, зеленым или красным каждые 6 секунд. Он работает круглый год, кроме периода с конца мая по конец июля, когда длится полярный день.

Dry Tortugas, США

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Маяк на тропическом острове Loggerhead Key во Флориде — самый отдаленный в Соединенных Штатах. Он был построен в 1858 году из кирпича, автоматизирован в 1988 году. Высота маяка — почти 48 метров.

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