Туристам предложили прыгнуть в горящий вулкан
Стоимость тура составляет около 15,5 тысяч долларов.
Стоимость тура составляет около 15,5 тысяч долларов.
Список самых экстремальных туристических развлечений мира недавно пополнился прыжками в действующий вулкан Вильяррика в Чили.
Туристическая компания, организовывающая нестандартные туры, предлагает отправиться в шестидневное путешествие в Чили в октябре 2018 года. Одной из остановок будет город Пукон, где и можно будет испытать новый вид
Желающих «бросить вызов смерти» посадят в вертолет, который подлетит к самому вулкану. Туриста сбросят в кратер прямо с вертолета. Единственной его страховкой будет длинный резиновый канат, не позволяющий упасть в огненную лаву.
Вулкан Вильяррика расположен в Южных Андах в Национальном парке Вильяррика. Он достигает высоты 2847 метров и является одним из самых активных вулканов Южной Америки. Последнее извержение происходило в марте 2015 года. Из жерла выбрасывалась лава на высоту до 1 км. Население городов Пукон и Конарипе было эвакуировано. В 2016 году восхождения на вулкан были возобновлены.
Стоимость тура с прыжком в вулкан составляет около 15,5 тысяч долларов.
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