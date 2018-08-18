Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ РФ на военную провокацию США с эсминцем
Проверка концертной деятельности: Вайкуле грозит до трех лет
СМИ: сыновья Брэда Питта не хотят его видеть
Путин на свадьбе разозлил украинского журналиста
Пелагея сыграла вторую свадьбу с мужем
Паника и банкротстваКак россияне встречали дефолт 1998 года
Водитель «Икаруса», в ДТП с которым погиб Цой, сделал заявление
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2018 года
Юлии Высоцкой — 45: за что мы ее любим
Волочкова снялась обнаженной, а купальник нарисовала - СМИ
“Боеголовки”: Лопырева показала фото с бюстом
Пассажирский самолет РФ вернули из-за актера Панина
«Удар в спину»: в США о поступке Украины
Евгения Медведева возвращается на родину - СМИ о причине
Уничтожить за 2 км: Советская ЗПУ замечена в Ираке
Панина и певца Шуру засняли в туалете с обнаженной девушкой
Ангелина Вовк рассказала о бесчинстве гаишников
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
8Звездный дождь
17:52 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Туристам предложили прыгнуть в горящий вулкан

Стоимость тура составляет около 15,5 тысяч долларов.

Список самых экстремальных туристических развлечений мира недавно пополнился прыжками в действующий вулкан Вильяррика в Чили.

Во время загрузки произошла ошибка.

Туристическая компания, организовывающая нестандартные туры, предлагает отправиться в шестидневное путешествие в Чили в октябре 2018 года. Одной из остановок будет город Пукон, где и можно будет испытать новый вид банджи-джампинга.

Во время загрузки произошла ошибка.

Желающих «бросить вызов смерти» посадят в вертолет, который подлетит к самому вулкану. Туриста сбросят в кратер прямо с вертолета. Единственной его страховкой будет длинный резиновый канат, не позволяющий упасть в огненную лаву.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вулкан Вильяррика расположен в Южных Андах в Национальном парке Вильяррика. Он достигает высоты 2847 метров и является одним из самых активных вулканов Южной Америки. Последнее извержение происходило в марте 2015 года. Из жерла выбрасывалась лава на высоту до 1 км. Население городов Пукон и Конарипе было эвакуировано. В 2016 году восхождения на вулкан были возобновлены.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоимость тура с прыжком в вулкан составляет около 15,5 тысяч долларов.

Читайте также:

 Бывший веган похудел на 54 килограмма, поедая сырое мясо
Почему женщины в Южной Корее не хотят секса, брака и детей
«Механика Погодина» заблокировали в порту Херсона на три года
Какие уроки извлекла российская экономика из кризиса 1998 года
«Сила, направлявшая добро»: умер бывший генсек ООН Кофи Аннан
Что скрывается за глянцевыми фото тревел-блогеров
У острова Бали появился конкурент (фото)
Порошенко запретил взыскивать с оборонки долги в пользу России
Спорт
Новый контракт Зобнина: €3 млн за мундиаль «Спартак» подпишет новый контракт с Романом Зобниным, по которому он будет получать €3 млн в год, а сумма отступных повысится до €35 млн вместо нынешних €15 млн
Hi-Tech
Белорусский студент стал лучшим программистом в мире В пятый раз подряд.
Авто
Чак Норрис «прокачал» пикап Toyota (видео) Toyоta показала забавное видео, в котором автограф крутого Уокера превращает японский внедорожник в супергероя
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2018 года Очередной рейтинг звезд, которые зарабатывают больше других коллег, составил журнал Forbes
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Ноги, ёж и готическая сантехника: убойный ландшафтный дизайн от народа
Леди
Гагарина, Башаров: кто еще встретил свою любовь в Интернете Семь невероятных историй, в которых знакомство в Сети переросло в настоящие отношения.
Дети
Лепс показал всех своих детей (фото) Певец проводит время с семьей.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь