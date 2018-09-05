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18:19 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит самое живописное озеро в Таиланде, где растут тысячи лотосов (фото)

Любоваться пейзажем лучше всего на рассвете.

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Огромное озеро Нонг Хан Кумпхавапи, также известное как Озеро красных лотосов, находится на северо-востоке Таиланда около города Кумпхавапи.

Водоем площадью 32 квадратных километра с ноября по март становится одним из самых популярных туристических направлений в стране. А все благодаря ковру из цветов лотоса, покрывающему поверхность озера.

Невероятным пейзажем лучше всего любоваться в утренние часы — после 11 часов яркие бутоны закрываются, чтобы сохраниться от палящего солнца.

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