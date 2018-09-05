Как выглядит самое живописное озеро в Таиланде, где растут тысячи лотосов (фото)
Любоваться пейзажем лучше всего на рассвете.
Любоваться пейзажем лучше всего на рассвете.
Огромное озеро Нонг Хан Кумпхавапи, также известное как Озеро красных лотосов, находится на
Водоем площадью 32 квадратных километра с ноября по март становится одним из самых популярных туристических направлений в стране. А все благодаря ковру из цветов лотоса, покрывающему поверхность озера.
Невероятным пейзажем лучше всего любоваться в утренние часы — после 11 часов яркие бутоны закрываются, чтобы сохраниться от палящего солнца.