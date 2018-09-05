Где находятся одни из самых известных «врат в подземный мир» (фото)
Впечатляющее зрелище.
Впечатляющее зрелище.
Туристы, авантюристы и фотографы уже давно облюбовали мыс Перпетуа в американском штате Орегон. Именно здесь находится удивительное творение природы, известное под названием Колодец Тора.
Это каменная воронка глубиной несколько метров, которая во время приливов, отливов или штормовых ветров, заполняется водой и иногда превращается в настоящий фонтан.
Специалисты утверждают, что он связан с сетью подводных пещер, а
Свое название Колодец Тора получил благодаря древней легенде. Считается, что на этом месте одна девушка