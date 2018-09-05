Где находятся одни из самых известных «врат в подземный мир» (фото)

Туристы, авантюристы и фотографы уже давно облюбовали мыс Перпетуа в американском штате Орегон. Именно здесь находится удивительное творение природы, известное под названием Колодец Тора.

Это каменная воронка глубиной несколько метров, которая во время приливов, отливов или штормовых ветров, заполняется водой и иногда превращается в настоящий фонтан.

Ученые до сих пор не знают, как образовался этот колодец.

Специалисты утверждают, что он связан с сетью подводных пещер, а из-за сильных течений внутри него, пока никто так и не решился спуститься вниз и исследовать воронку изнутри.

Свое название Колодец Тора получил благодаря древней легенде. Считается, что на этом месте одна девушка из-за ревности убила своего возлюбленного. Увидев такую несправедливость с небес, бог Тор в ярости превратил кровь юноши в раскаленную лаву, которая прожгла дыру в земле и унесла тело погибшего в подземное царство. Из-за этой легенды Колодец Тора также часто называют «вратами в подземный мир».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm1TKX9nqGF/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bm1TKX9nqGF/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Taylor Neigh (@thetayzone)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-23T19:16:25+00:00">23 Авг 2018 в 12:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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