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18:41 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Где находятся одни из самых известных «врат в подземный мир» (фото)

Впечатляющее зрелище.

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Туристы, авантюристы и фотографы уже давно облюбовали мыс Перпетуа в американском штате Орегон. Именно здесь находится удивительное творение природы, известное под названием Колодец Тора.

Это каменная воронка глубиной несколько метров, которая во время приливов, отливов или штормовых ветров, заполняется водой и иногда превращается в настоящий фонтан.

Ученые до сих пор не знают, как образовался этот колодец.

Специалисты утверждают, что он связан с сетью подводных пещер, а из-за сильных течений внутри него, пока никто так и не решился спуститься вниз и исследовать воронку изнутри.

Свое название Колодец Тора получил благодаря древней легенде. Считается, что на этом месте одна девушка из-за ревности убила своего возлюбленного. Увидев такую несправедливость с небес, бог Тор в ярости превратил кровь юноши в раскаленную лаву, которая прожгла дыру в земле и унесла тело погибшего в подземное царство. Из-за этой легенды Колодец Тора также часто называют «вратами в подземный мир».

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