Застенчивые кроны: фотографы запечатлели красивый природный феномен
Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению, чем вызвано это явление.
Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению, чем вызвано это явление.
Причудливые узоры, похожие на кружево, создают своими кронами некоторые виды деревьев.
Феномен известен ученым как «застенчивость кроны». Его также называют «застенчивостью полога» или «разомкнутостью полога».
Впервые в научной литературе на это явление обратили внимание в 1920-х годах. Но исследователи до сих пор не пришли к единому мнению, чем оно вызвано.
По самой распространенной версии, высокие тонкие деревья тем самым «ограждают» себя от столкновений во время сильных ветров. Эксперименты показали, что если деревья искусственно защитить от столкновений, они начинают заполнять пробелы между кронами, и узор исчезает.
В 1977 году малазийский ученый Френсис Ын сделал предположение, что на самом деле застенчивость кроны связана с чувствительностью к уровню освещенности. Создавая «каналы», деревья обеспечивают себя достаточным количеством света, необходимого для фотосинтеза. И наоборот, при сближении и излишней затененности они прекращают рост.
По еще одной версии, так деревья защищают себя от вредных
Обычно застенчивость кроны наблюдается у деревьев одного вида, но иногда «кружева» создают и совершенно непохожие между собой деревья.
К «застенчивым» деревьям принадлежат сосна скрученная, авиценния блестящая, некоторые виды эвкалипта, дриобаланопс и другие.
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