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14:47 (мск), источник: Новости Mail.Ru

19-летняя студентка стала лучшей сварщицей России

Она была единственной девушкой, принимавшей участие в конкурсе.

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Москвичка Диана Багаутдинова стала лучшей сварщицей страны, победив в соревновании молодых профессионалов World Skills.

Диана — студентка колледжа архитектуры и строительства. Сваркой она начала заниматься три года назад во время студенческой практики.

Я немного потренировалась, и мне понравилось. Когда я маме рассказала, что я хочу заниматься сваркой, она сначала была в шоке.
Диана Багаутдинова

Диана имеет пятый разряд. Она может не только заварить шов или диск для машины, но и изготавливать из металла украшения в стиле ковки.

На конкурсе сварщица обошла 19 человек. Она была единственной девушкой, принимавшей участие в состязании. Победить Диане помогли длительные тренировки, которым она посвящала все свободное время.

Сейчас девушка оттачивает мастерство, чтобы принять участие в чемпионате Европы.

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