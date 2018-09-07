19-летняя студентка стала лучшей сварщицей России

Москвичка Диана Багаутдинова стала лучшей сварщицей страны, победив в соревновании молодых профессионалов World Skills.

Диана — студентка колледжа архитектуры и строительства. Сваркой она начала заниматься три года назад во время студенческой практики.

Я немного потренировалась, и мне понравилось. Когда я маме рассказала, что я хочу заниматься сваркой, она сначала была в шоке. Диана Багаутдинова

Диана имеет пятый разряд. Она может не только заварить шов или диск для машины, но и изготавливать из металла украшения в стиле ковки.

На конкурсе сварщица обошла 19 человек. Она была единственной девушкой, принимавшей участие в состязании. Победить Диане помогли длительные тренировки, которым она посвящала все свободное время.

Сейчас девушка оттачивает мастерство, чтобы принять участие в чемпионате Европы.