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16:32 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Британская 100-килограммовая модель оказалась спортивнее и здоровее своих худых коллег

И гордится своими формами.

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30-летняя Джессика Милличамп из британского города Гейтсхед весит более ста килограммов и носит 52-й размер одежды. Но это не мешает ей вести активную жизнь и любить ЗОЖ.

Джессика работает профессиональной plus-size моделью и в силу своей профессии обязана следить за собой. А потому трижды в неделю она ходит в зал на тренировки. Помимо этого девушка обожает плавать, прыгать на батуте и активно проводить время на воздухе. По признанию британки, иногда она позволяет себе вредную пищу или накладывает порции побольше, но в основном старается вести здоровый образ жизни и питаться правильно.

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Несмотря на спорт и питание, ее вес не снижается, а потому Джессика считает, что это комфортное состояние для ее организма и бороться с ним не стоит.

В своем Instagram, на который подписаны более 25 тысяч человек, девушка часто публикует фото в нижнем белье и купальниках, а также развенчивает популярные стереотипы о полных женщинах. В частности, Джессика утверждает, что не страдает никакими заболеваниями и при своем весе обладает идеальным здоровьем, каким не могут похвастаться ее худые коллеги, вечно сидящие на диетах.

Кроме того, британка спокойно пробегает с тренером многокилометровый кросс и даже не страдает одышкой. По словам модели, такие тренировки иногда не под силу даже очень стройным девушкам.

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