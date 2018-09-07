Британская 100-килограммовая модель оказалась спортивнее и здоровее своих худых коллег
И гордится своими формами.
И гордится своими формами.
30-летняя Джессика Милличамп из британского города Гейтсхед весит более ста килограммов и носит 52-й размер одежды. Но это не мешает ей вести активную жизнь и любить ЗОЖ.
Джессика работает профессиональной
В своем Instagram, на который подписаны более 25 тысяч человек, девушка часто публикует фото в нижнем белье и купальниках, а также развенчивает популярные стереотипы о полных женщинах. В частности, Джессика утверждает, что не страдает никакими заболеваниями и при своем весе обладает идеальным здоровьем, каким не могут похвастаться ее худые коллеги, вечно сидящие на диетах.
Кроме того, британка спокойно пробегает с тренером многокилометровый кросс и даже не страдает одышкой. По словам модели, такие тренировки иногда не под силу даже очень стройным девушкам.