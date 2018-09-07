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19:19 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Гавайская черепаха разгромила дом своего хозяина (видео)

Но он не расстроился, а снял все на камеру.

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Американец Джереми Осуна вместе со своей девушкой в мае 2018 года во время извержения вулкана Килауэ на Гавайских островах спасли из озера большую черепаху и оставили ее жить у себя дома.

Лафайет (так они назвали нового питомца) вовсе не кроха — она относится к виду шпороносных черепах, которые являются третьими по величине в мире после галапагосских и гигантских черепах.

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С парой и их двумя собаками Лафайет поладила, но Джереми на всякий случай запирал ее в отдельной комнате, когда они уходили из дома. Но в этот раз все пошло не по плану, и черепаху оставили свободно бродить по дому. И очень зря.

Вернувшись домой, Джереми обнаружил, что его новая питомица в буквальном смысле разнесла весь дом: опрокинула вентилятор, разбросала вещи, передвинула стулья и стол, но больше всего досталось спальне. Там черепашка-разрушитель опрокинула стол, на котором стоял компьютер и лежала косметика. После падения ничто не уцелело.

Придя домой и обнаружив в доме настоящий погром, Джереми не стал наказывать нового члена семьи, а просто снял все на камеру и выложил в интернет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Парень полагает, что Лафайет могло что-то разозлить, либо она просто решила прогуляться. Черепахи этого вида довольно крупные (средняя масса женской особи составляет около 60 килограммов) и обходить препятствия они не любят, а потому идут напролом, снося все что можно на своем пути.

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