В Индонезии ребенок поиграл с питоном (видео)

Едва умеющий ходить ребенок играл с питоном, который был больше малыша в десять раз.

Мальчик посидел на змее, как на кресле, немного прокатился на ней, а затем попытался поднять голову хищника. Питон, похоже, не слишком интересовался ребенком и пытался уползти.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/77vvexYaclk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сцену сняли на телефон родители мальчика. Они поделились видео в соцсетях. За кадром слышен смех взрослых. Похоже, мать и отец были уверены в том, что их ребенок в безопасности.

Инцидент произошел в провинции Восточная Ява в Индонезии.