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09:43 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Индонезии ребенок поиграл с питоном (видео)

Родители смеялись за кадром.

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Едва умеющий ходить ребенок играл с питоном, который был больше малыша в десять раз.

Мальчик посидел на змее, как на кресле, немного прокатился на ней, а затем попытался поднять голову хищника. Питон, похоже, не слишком интересовался ребенком и пытался уползти.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сцену сняли на телефон родители мальчика. Они поделились видео в соцсетях. За кадром слышен смех взрослых. Похоже, мать и отец были уверены в том, что их ребенок в безопасности.

Инцидент произошел в провинции Восточная Ява в Индонезии.

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