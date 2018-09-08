71-летний преподаватель выжил в схватке с крокодилом

Питер Кноттенбельт из Южной Африки гулял с женой и внучкой около реки Элефантес и случайно наступил на спину трехметровому крокодилу.

Животное отреагировало мгновенно — крокодил схватил пожилого мужчину за ногу, принялся мотать им из стороны в сторону, а затем потащил под воду. Жена и внучка Питера в ужасе застыли на берегу. Очнувшись, они стали звать на помощь.

Питер Кноттенбельт долгое время преподавал в университете горное дело, пока не вышел на пенсию.

«Я слышал, как треснули кости в ноге. В тот момент я думал, что все мои попытки освободиться от такого большого хищника тщетны», — рассказывает пострадавший.

Однако сдаваться 71-летний мужчина не собирался. Уже в воде он попытался дотянуться до головы крокодила и стал давить ему на глаза. Дезориентированный хищник буквально выплюнул добычу и спрятался в воде.

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К этому времени на крики жены и внучки Питера сбежались рейнджеры. Они начали стрелять воду, чтобы держать хищника на расстоянии. Один из рейнджеров, несмотря на огромный риск для себя, бросился в воду и вытащил раненого на берег. С помощью жгута и одежды удалось остановить кровь до приезда медиков.

Схватка, по словам свидетелей, продолжалась около 20 минут. Питер получил серьезные травмы, в том числе проколотое легкое, травму грудной клетки, шесть сломанных ребер, вывихи и трещины. Правую ногу пострадавшего пришлось ампутировать. В течение следующих 14 дней он пережил 12 операций.

Семья Питера готовилась к неизбежному, но как только ампутировали ногу, он пошел на поправку. Через 44 дня мужчину перевели в общую палату, а затем в реабилитационный центр недалеко от Йоханнесбурга.

Сейчас Кноттенбельт восстанавливается. Он уже получил протез. Питер активно занимается гимнастикой и проплывает около 1 км каждый день.