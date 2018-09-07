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11:38 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Кошка выпала с восьмого этажа на голову прохожему

Пострадавший подал в суд на хозяйку животного.

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В итальянском Турине мужчина подал в суд на хозяйку кошки — животное выпало с балкона восьмого этажа прямо ему на голову.

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Кошка весила почти 6 кг. Итальянец перенес серьезную травму шеи и повредил позвонки. Само животное, к сожалению, погибло.

Хозяйка кошки уже оштрафована муниципальными властями. 56-летний мужчина, имя которого не называют, намерен также добиться от нее компенсации за причиненный ущерб. Женщина должна явиться в суд на следующей неделе. Ее обвиняют в причинении вреда по неосторожности.

«Эта история звучит сюрреалистично, но она действительно случилась, — отмечает издание La Republicca. — Никто не ожидает, что окажется в больнице из-за кошки, выпавшей из квартиры на восьмом этаже».

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