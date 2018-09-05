Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выяснилось, чем вызван внезапный «побег» премьер-министра ЛНР
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль
Лера Кудрявцева уехала в командировку после рождения дочки
«Здесь никто никуда не спешит»: история россиянки о жизни в Вене
Очевидец землетрясения под Челябинском: "Стены ходили ходуном"
В МВД предложили выдавать водительские удостоверения с микрочипом В России могут появиться права нового поколения со встроенным микрочипом
Реакция Кадырова на убийство Александра Захарченко
Поклонская прокомментировала заявление Путина
20-летний сын Харатьяна появился на съемках новых «Гардемаринов»
Кристина Асмус напугала поклонников фотографией в «жутком» гриме
50-летний собиратель ягод справился с медведем врукопашную
Платье обнажило грудь певицы - она нашла выход
«Хочу отказаться от роли»: Ярмольник в суде на обвинения
Умер народный артист России Геннадий Мелехин
Стали известны подробности гибели модели на яхте миллиардера
40-летняя ведущая заявила, что умрет совсем скоро
Россияне скупают жилье в Черногории. Некоторым придется пожалеть
Москвичи отказались от больших квартир
Фоторепортажи
10В Австрии проходит ЧМ по воздухоплаванию на воздушных шарах
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
15:45 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Белграде живет самый старый аллигатор в мире

Он чувствует себя хорошо и съедает 6 кг мяса в день.

Наверх

Муджа — самый старый аллигатор в мире, живущий в неволе. Он обитает в Белградском зоопарке с 12 сентября 1937 года. Сюда хищника привезли из Германии.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Белграде Муджа пережил Вторую мировую войну, когда зоопарк был почти полностью разрушен. Аллигатору удалось выжить и тогда, когда НАТО бомбардировало Югославию в 1999 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шесть лет назад у красавца началась гангрена — часть передней правой лапы пришлось ампутировать. Тем не менее старичок чувствует себя хорошо. Он съедает 5−6 кг мяса ежедневно вместе с костями, так как это полезно для его зубов.

Муджа — миссисипский аллигатор. Этот вид обитает на юго-востоке США. Самцы достигают 4,5 м в длину и имеют массу около 200 кг.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как известно, в Московском зоопарке до сих пор живет аллигатор Сатурн, родившийся в 1936 году. Существует городская легенда, согласно которой он являлся личным аллигатором Адольфа Гитлера.

Читайте также:

 Британец сбежал со свадьбы, когда его девушка поймала букет
Волосы. Дорого
Тереза Мэй: подозреваемые в отравлении Скрипалей служат в ГРУ
Ровшан Аскеров покинул «Что? Где? Когда?»
В России могут удвоить социальный налоговый вычет
Ударная атомная подлодка США вошла в Средиземное море
Новый удар по кошельку: что будет с ценами на бензин
Британец сбежал со свадьбы, когда его подруга поймала букет
Спорт
Ненавидела Сотникову, влияла на Медведеву: Ким Ю На — 28 Разбираемся, что связывает великую кореянку с миром российского фигурного катания
Hi-Tech
Названы 10 главных гаджетов и технологий 2018 Топовые смартфоны, телевизоры, звук, процессоры и виртуальная реальность
Авто
Серийный электрокроссовер — ответ Mercedes-Benz Немцы представили финальный вариант кроссовера Mercedes-Benz EQC
Кино
Орбакайте, Лорак, Киркоров c детьми на открытии «Новой волны» В Сочи почтили память Иосифа Кобзона и станцевали под Despacito
Недвижимость
Названо самое выгодное время для бронирования отелей
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен (фото)
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
Леди
Галкин, Виторган, Плющенко и другие мужья-подкаблучники Многие мужчины не любят, чтобы ими руководили их женщины, но наши герои не боятся прослыть подкаблучниками
Мамы говорят
Дарлинг Знаю, глупо… Но мне надо выговориться 423
Ваше Величество Новая волна - 2018: открытие. 307
Mila Беби фейс 288
Василиска Девочка призналась, что любит девочку 249
Все о ремонте
8 идей, как преобразить интерьер с помощью цвета
Маленькая двушка с интерьером, как в загородном доме
5 советов, как разместить бытовую технику, не испортив дизайн
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь