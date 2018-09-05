В Белграде живет самый старый аллигатор в мире
Он чувствует себя хорошо и съедает 6 кг мяса в день.
Он чувствует себя хорошо и съедает 6 кг мяса в день.
Муджа — самый старый аллигатор в мире, живущий в неволе. Он обитает в Белградском зоопарке с 12 сентября 1937 года. Сюда хищника привезли из Германии.
В Белграде Муджа пережил Вторую мировую войну, когда зоопарк был почти полностью разрушен. Аллигатору удалось выжить и тогда, когда НАТО бомбардировало Югославию в 1999 году.
Шесть лет назад у красавца началась гангрена — часть передней правой лапы пришлось ампутировать. Тем не менее старичок чувствует себя хорошо. Он съедает 5−6 кг мяса ежедневно вместе с костями, так как это полезно для его зубов.
Муджа — миссисипский аллигатор. Этот вид обитает на
Как известно, в Московском зоопарке до сих пор живет аллигатор Сатурн, родившийся в 1936 году. Существует городская легенда, согласно которой он являлся личным аллигатором Адольфа Гитлера.
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