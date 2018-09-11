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11:44 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Людей закидали пирожными во время массовых гуляний в Томске (видео)

А те и не были против.

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8 сентября в Томске отмечали День томича, традиционно празднуемый в городе с 2015 года во вторую субботу сентября.

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В этом году организаторы и спонсоры не поскупились на угощения для присутствующих. В рамках празднования были изготовлены трехметровая пицца двухметровый герб города из блинов, гигантских размеров фитнес-батончик, панно из пряников и многое другое.

Но самым запоминающимся лакомством стали пирожные «картошка», которые на праздник привезли представители кондитерской фабрики «Антонов двор».

Бесплатно раздавать вкусняшки собирались возле специального постамента с надписью «Хочу ведро картошки». А как раздать 150 килограммов пирожных сотням желающих? Все правильно — бросать их в толпу.

В социальных сетях появились красочные видео, на которых представители кондитерской фабрики кидали в людей «картошкой», а те радостно ее ловили на лету.

Пользователи Сети сравнили происходящее с «блинами с лопаты», которыми кормили на Масленицу в Ставрополе несколько лет назад и которые уже успели стать интернет-мемом.

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