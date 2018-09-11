Людей закидали пирожными во время массовых гуляний в Томске (видео)
А те и не были против.
А те и не были против.
8 сентября в Томске отмечали День томича, традиционно празднуемый в городе с 2015 года во вторую субботу сентября.
В этом году организаторы и спонсоры не поскупились на угощения для присутствующих. В рамках празднования были изготовлены трехметровая пицца двухметровый герб города из блинов, гигантских размеров
Но самым запоминающимся лакомством стали пирожные «картошка», которые на праздник привезли представители кондитерской фабрики «Антонов двор».
Бесплатно раздавать вкусняшки собирались возле специального постамента с надписью «Хочу ведро картошки». А как раздать 150 килограммов пирожных сотням желающих? Все правильно — бросать их в толпу.
В социальных сетях появились красочные видео, на которых представители кондитерской фабрики кидали в людей «картошкой», а те радостно ее ловили на лету.
Пользователи Сети сравнили происходящее с «блинами с лопаты», которыми кормили на Масленицу в Ставрополе несколько лет назад и которые уже успели стать