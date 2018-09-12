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18:26 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Ученые: Грибы спасут мир от пластикового кризиса

Они могут разлагать пластик и бороться с радиоактивными отходами.

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Грибы могут решить проблему загрязнения океана пластиковыми отходами, считают исследователи.

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Уже найдены виды микроскопических грибов, которые обитают на пластике и способны его разлагать. Другие микроорганизмы, уверены ученые, могут бороться даже с радиоактивными отходами. Об этом идет речь в последнем докладе британских исследователей из Королевских ботанических садов в Кью.

Эксперты утверждают, что человечеству все еще слишком мало известно об этом царстве природы. Например, не так давно в Пакистане был обнаружен грибок, способный за несколько недель разлагать полиуретаны. Только в прошлом году было обнаружено 2000 новых видов грибов в почве, лесах и пещерах.

Но многие виды грибов находятся под угрозой исчезновения из-за изменений климата и загрязнения окружающей среды. Они теряют среду обитания и исчезают с лица земли. Только 56 видов грибов признаны находящимися на грани исчезновения на международном уровне, но исчезающих видов намного больше.

В докладе говорится, что гриб, который может вырасти в кислотных условиях и переносит высокие уровни гамма-излучения, может помочь очистить участки, загрязненные радиоактивными отходами. Другие грибы помогают повышать качество биотоплива.

«Потенциал грибов для решения критических проблем очень большой», — отметила профессор Кэти Уиллис. Она добавила, что впервые в одном документе объединены все ключевые данные о пользе царства грибов для будущего человечества.

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