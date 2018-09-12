Ученые: Грибы спасут мир от пластикового кризиса
Они могут разлагать пластик и бороться с радиоактивными отходами.
Они могут разлагать пластик и бороться с радиоактивными отходами.
Грибы могут решить проблему загрязнения океана пластиковыми отходами, считают исследователи.
Уже найдены виды микроскопических грибов, которые обитают на пластике и способны его разлагать. Другие микроорганизмы, уверены ученые, могут бороться даже с радиоактивными отходами. Об этом идет речь в последнем докладе британских исследователей из Королевских ботанических садов в Кью.
Эксперты утверждают, что человечеству все еще слишком мало известно об этом царстве природы. Например, не так давно в Пакистане был обнаружен грибок, способный за несколько недель разлагать полиуретаны. Только в прошлом году было обнаружено 2000 новых видов грибов в почве, лесах и пещерах.
Но многие виды грибов находятся под угрозой исчезновения
«Потенциал грибов для решения критических проблем очень большой», — отметила профессор Кэти Уиллис. Она добавила, что впервые в одном документе объединены все ключевые данные о пользе царства грибов для будущего человечества.
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