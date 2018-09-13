Из мозга мужчины удалили червя длиной 10 сантиметров

Десятисантиметрового ленточного червя извлекли из мозга 26-летнего жителя Китая.
Хирурги, проводившие операцию, сообщили, что червь был жив даже после извлечения.
Молодой человек, полное имя которого не называют, в последние месяцы пережил серию эпилептических припадков. Его врач не смог найти им никакого объяснения.
Больного доставили в больницу в Наньчане в юго-восточном Китае. Анализы крови показали наличие в организме spirometra mansoni — это один из видов ленточного червя.
Червь мог попасть в организм мужчины из-за зараженной или недоваренной пищи, скорее всего, вместе с мясом на гриле — любимым блюдом пациента.
Spirometra mansoni распространен по всему миру, главным образом — в Юго-Восточной Азии. Люди заражаются спарганозом через питьевую воду, рыбу и недостаточно приготовленное мясо. Взрослый червь может достигать 60−100 см в длину.