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11:02 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Из мозга мужчины удалили червя длиной 10 сантиметров

Люди заражаются спарганозом через питьевую воду, рыбу и мясо.

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Десятисантиметрового ленточного червя извлекли из мозга 26-летнего жителя Китая.

Хирурги, проводившие операцию, сообщили, что червь был жив даже после извлечения.

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Молодой человек, полное имя которого не называют, в последние месяцы пережил серию эпилептических припадков. Его врач не смог найти им никакого объяснения.

Больного доставили в больницу в Наньчане в юго-восточном Китае. Анализы крови показали наличие в организме spirometra mansoni — это один из видов ленточного червя.

Червь мог попасть в организм мужчины из-за зараженной или недоваренной пищи, скорее всего, вместе с мясом на гриле — любимым блюдом пациента.

Spirometra mansoni распространен по всему миру, главным образом — в Юго-Восточной Азии. Люди заражаются спарганозом через питьевую воду, рыбу и недостаточно приготовленное мясо. Взрослый червь может достигать 60−100 см в длину.

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