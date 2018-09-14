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19:14 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В чем загадка Долины кувшинов в Лаосе (фото)

Над ее разгадкой ученые бьются до сих пор.

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Удивительное место под названием Долина кувшинов до сих пор остается загадкой. На 60 площадках, разбросанных у подножья Аннамского хребта в лаосской провинции Сиангкхуанг на границе с Вьетнамом, находятся тысячи больших каменных горшков, предназначение которых непонятно.

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Их размер варьируется от полуметра до трех, а вес может достигать 6 тысяч килограммов. Возраст кувшинов предположительно составляет от 1500 до 2000 лет.

Ученые предполагают, что огромные сосуды могли служить кувшинами для сбора дождевой воды или даже погребальными урнами.

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О Долине кувшинов вообще мало информации. Известно только, что первые исследования здесь провели в 1930-х годах, когда на территории долины нашли пещеру с захоронениями и пеплом.

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Затем в 1970-х годах здесь проводились массированные бомбардировки американскими ВВС. Из-за огромного количества неразорвавшихся снарядов власти закрыли большую часть площадок с кувшинами и в целях безопасности запретили проводить тут археологические исследования.

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