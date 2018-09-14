В чем загадка Долины кувшинов в Лаосе (фото)
Над ее разгадкой ученые бьются до сих пор.
Над ее разгадкой ученые бьются до сих пор.
Удивительное место под названием Долина кувшинов до сих пор остается загадкой. На 60 площадках, разбросанных у подножья Аннамского хребта в лаосской провинции Сиангкхуанг на границе с Вьетнамом, находятся тысячи больших каменных горшков, предназначение которых непонятно.
Ученые предполагают, что огромные сосуды могли служить кувшинами для сбора дождевой воды или даже погребальными урнами.
О Долине кувшинов вообще мало информации. Известно только, что первые исследования здесь провели в 1930-х годах, когда на территории долины нашли пещеру с захоронениями и пеплом.
Затем в 1970-х годах здесь проводились массированные бомбардировки американскими ВВС.