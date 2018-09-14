В Китае за $58 тысяч построили «Кошачий рай»

На окраине города Чжэнчжоу работает необычный приют для бездомных кошек. Здесь нет клеток, а все обитатели свободно перемещаются по территории и живут в условиях «дикой природы», только под чутким присмотром волонтеров.

В приюте сейчас обитают 130 котов и кошек, спасенных на улицах города. Все животные прошли медицинское обследование и получили «паспорта».

В лагере есть свой повар, меню для питомцев меняется каждый день, а рацион согласовывается с ветеринаром.

Помимо основных сотрудников, которые получают зарплату, в приюте есть волонтеры и опекуны. Добровольцы официально покупают членство в «кошачьем клубе» (за 10, 20 и 30 юаней в месяц) и в соответствии с оплаченной суммой получают статус, позволяющий выполнять различную работу в приюте. Заработанные «баллы» затем можно обменивать на милые сувениры и подарки. Школьники и студенты часто приезжают сюда, чтобы пообщаться и поиграть с кошками.

На строительство и организацию современного «Кошачьего рая» инвесторами было потрачено чуть больше 58 тысяч долларов. Но, по словам руководства, резульат оправдывает эти затраты. Все кошки здесь в безопасности. Они сыты, здоровы и продолжают жить свободной кошачьей жизнью без ограничений и клеток.