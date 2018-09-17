Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ наотрез отказалась выполнять требование США
Из космоса прислали необычный снимок Земли (фото)
Анастасия Волочкова похвасталась танцевальным талантом дочки
На Ямале обнаружили невероятное для Земли явление
Путин ввел запрет для сотрудников ГИБДД
Секс, булавки и шипыОткуда взялись панки
В Кремле рассказали об изъятии долларов у россиян
Собчак жестко высказалась об «отравителях»
62-летняя Наталья Андрейченко вернулась к образу Мэри Поппинс
Полина Максимова рассказала, как похудела на 12 кг ради роли
На актера Леоново-Гладышева напали: Он впал в кому
Инсульт изменил красавца Янина до неузнаваемости
Владелица магазина случайно закрасила работу известного художника
Как выглядят лучшие фото премии PIPAs
Популярную автоподставу засняли на видеорегистратор
Страховщикам грозит вал исков из-за ОСАГО
Почему россияне бросают родину и покупают жилье за рубежом
Рынку жилья предрекли скорый обвал цен
Фоторепортажи
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
15:22 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Дизайнер превращает часы и кроссовки в произведения искусства (фото)

Очень необычные скульптуры.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Дизайнер Фил Робсон, также известный как Filfury, сотрудничает с такими известными брендами, как Nike, Adidas, Reebok, G-Shock и многими другими.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но в свободное от работы время он создает уникальные 3D-скульптуры животных, птиц, насекомых или просто случайные объекты с текстурами кроссовок, часов, спортивной формы и другого. И это действительно выглядит очень здорово. Свои творения Робсон выставляет в музеях и продает в виде сувениров.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
 Секс, булавки и шипы
«Черным кредиторам» готовят уголовные статьи
Минобороны: сбившая МН17 ракета принадлежала Украине
Петр Порошенко разорвал договор о дружбе с Россией
Стюардессу уволили после предложения выйти замуж
Ветеринары спасли белок, чьи хвосты завязались в узел (фото)
Певица Монеточка объяснила отмену концерта
«Девушки мечты». Виртуальные супермодели теснят живых манекенщиц
Шахтеры обнаружили мумии волчонка и олененка ледникового периода
Спорт
Новый контракт Карреры со «Спартаком». Почему это важно Что не так в «Спартаке» сейчас?
Hi-Tech
WhatsApp станет «черным» Он будет поддерживать OLED-экраны новых iPhone.
Авто
На продажу выставили «Хаммер», снимавшийся в «Ералаше» Нынешний владелец автомобиля уверяет, что созданный в единственном экземпляре внедорожник эксплуатируется крайне редко и просит за авто почти 3 000 000 рублей
Кино
62-летняя Наталья Андрейченко вернулась к образу Мэри Поппинс Актриса вернулась в костюм героини, которую играла в популярном советском фильме «Мэри Поппинс, до свидания»
Недвижимость
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
Мамы говорят
Алена Оптимизм заканчивается...сдаю, старушка. Помогите! 315
Вингардиум Левиоса Датские детские площадки.)) 291
Клара Цеткин Подарочки для свекровушки 236
Ваше Величество Десерты-иллюзии Бена Черчилля. 151
Леди
Пять звездных жен, которым развод пошел только на пользу Наши героини смогли доказать свое право на счастье и стать сильнее.
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь