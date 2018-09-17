Дизайнер превращает часы и кроссовки в произведения искусства (фото)

Но в свободное от работы время он создает уникальные 3D-скульптуры животных, птиц, насекомых или просто случайные объекты с текстурами кроссовок, часов, спортивной формы и другого. И это действительно выглядит очень здорово. Свои творения Робсон выставляет в музеях и продает в виде сувениров.