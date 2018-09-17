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16:52 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Китайский фермер создал робота-краба (видео)

На нем можно кататься.

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54-летний фермер Фу Чжэньлин из города Хэйхе на севере Китая создал робота в форме краба.

Робот-краб передвигается на восьми механических ножках. Он выкрашен в красный цвет. Изобретатель приделал роботу декоративные клешни и глаза на пружинках.

Во время загрузки произошла ошибка.

На спине у робота-краба размещено кресло для желающих прокатиться. Вот только держаться нужно крепко, ведь трясет на таком средстве передвижения порядочно. Робот-краб может выдержать пассажира весом до 100 кг.

Ранее Фу Чжэньлин создал робота-собаку и робота-лошадь.

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