Китайский фермер создал робота-краба (видео)

Робот-краб передвигается на восьми механических ножках. Он выкрашен в красный цвет. Изобретатель приделал роботу декоративные клешни и глаза на пружинках.

На спине у робота-краба размещено кресло для желающих прокатиться. Вот только держаться нужно крепко, ведь трясет на таком средстве передвижения порядочно. Робот-краб может выдержать пассажира весом до 100 кг.