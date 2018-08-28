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15:55 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Японцы отметили день рождения лапши быстрого приготовления

Хотя споры о том, кто первым ее придумал, не утихают.

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60 лет назад в Японии была изобретена лапша быстрого приготовления. Японцы торжественно отметили этот юбилей.

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Изобрел такую лапшу в 1958 году японец тайваньского происхождения Момофуку Андо. Бизнесмен долгое время пытался найти себя в торговле то трикотажем, то солью. Голодные послевоенные годы и предпринимательское чутье подсказали ему идею недорогого, быстрого и универсального блюда.

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Андо долгое время экспериментировал у себя дома с приготовлением лапши, пока наконец не изобрел гениальный рецепт. Он сбрызгивал лапшу куриным бульоном, обжаривал, а затем высушивал. Так и была изобретена лапша быстрого приготовления Chikin Ramen. Компания Андо под названием Nissin Food Products Co., Ltd вскоре организовала ее массовое производство.

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Споры о том, кто первым придумал лапшу быстрого приготовления, не утихают. Свои права на это блюдо заявляют китайцы. Еще в XVI веке здесь ели лапшу Е-фу, приготовленную подобным способом. Впрочем, если речь идет о производстве в промышленных масштабах, то первенство, конечно же, принадлежит японцу.

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Не так давно в Японии был проведен опрос общественного мнения. Граждан попросили назвать величайшее японское изобретение ХХ века. Большинство опрошенных назвали лапшу быстрого приготовления. Она опередила даже караоке и компакт-диски. И это не удивительно — лапша быстро завоевала весь мир и стала настоящим спасением для студентов, туристов, бедняков и людей, которым не хватает времени на приготовление еды.

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