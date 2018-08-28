Японцы отметили день рождения лапши быстрого приготовления
Хотя споры о том, кто первым ее придумал, не утихают.
Хотя споры о том, кто первым ее придумал, не утихают.
60 лет назад в Японии была изобретена лапша быстрого приготовления. Японцы торжественно отметили этот юбилей.
Изобрел такую лапшу в 1958 году японец тайваньского происхождения Момофуку Андо. Бизнесмен долгое время пытался найти себя в торговле то трикотажем, то солью. Голодные послевоенные годы и предпринимательское чутье подсказали ему идею недорогого, быстрого и универсального блюда.
Андо долгое время экспериментировал у себя дома с приготовлением лапши, пока наконец не изобрел гениальный рецепт. Он сбрызгивал лапшу куриным бульоном, обжаривал, а затем высушивал. Так и была изобретена лапша быстрого приготовления Chikin Ramen. Компания Андо под названием Nissin Food Products Co., Ltd вскоре организовала ее массовое производство.
Споры о том, кто первым придумал лапшу быстрого приготовления, не утихают. Свои права на это блюдо заявляют китайцы. Еще в XVI веке здесь ели лапшу
Не так давно в Японии был проведен опрос общественного мнения. Граждан попросили назвать величайшее японское изобретение ХХ века. Большинство опрошенных назвали лапшу быстрого приготовления. Она опередила даже караоке и
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