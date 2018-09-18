Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После гибели Ил-20 для ВВС Израиля могут настать тяжелые времена
В Москве в ДТП пострадали «Гелик», «Бентли» и «Ламбо» (видео)
Внучка Олега Стриженова станет суррогатной матерью
Стало известно, кто сдал подозреваемых по делу Скрипалей
Пятикратную чемпионку Европы Диану Каратееву нашли мертвой
Очевидец рассказал о нападении на Курском вокзале Преступник-рецидивист ранил кухонным ножом двух человек в зале ожидания
Порошенко "сглупил" после публикации Миноброны по MH17 - эксперт
СМИ: Греция требует "репарации" от России
Полина Максимова рассказала, как похудела на 12 кг ради роли
62-летняя Наталья Андрейченко вернулась к образу Мэри Поппинс
«Добро пожаловать в ад»: «Локо» возвращается в Лигу чемпионов
Забыл про Конора: Хабиб ждет боя с Фергюсоном
Алексея Макарова допрашивают по факту гибели актера на съемках
В массовом ДТП погиб певец Михаил Луконин
В Москве в ДТП пострадали «Гелик», «Бентли» и «Ламбо» (видео)
Как сильно в России скручивают пробег: есть ответ
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Горячую воду в России будут отключать на три дня
Фоторепортажи
17Идем на «Восток»
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
16:11 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядят неземные пейзажи пустыни Бисти (фото)

Природа долго трудилась над этими скульптурами.

Наверх

При слове «пустыня» мы сразу представляем бескрайние пески с дюнами, но они бывают и совсем другими, больше напоминающими пейзажи далеких неизведанных планет. Именно к таким можно отнести загадочную пустыню Ах-Ши-Сле-Пах, более известную под названием Бисти.

Во время загрузки произошла ошибка.

Заповедник Бисти-Бэдлендс, куда входит эта местность, находится в американском штате Нью-Мексико между пустыней Де-На-Зин и каньоном Чако.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впервые Бисти с ее удивительным рельефом обнаружили в середине 20-го века, и с тех пор это место стало популярной природной достопримечательностью.

Во время загрузки произошла ошибка.

Известно, что 70 миллионов лет назад в этих краях протекала широкая река и росли густые леса. Когда река высохла, начался долгий процесс эрозии, который и превратил податливую почву в замысловатые скульптуры, похожие на руины древнего города или окаменелых животных.

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда ученые начали раскопки в пустыне, то обнаружили множество останков древних животных, в том числе и динозавров, что только добавило популярности этому месту.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
 Секс, булавки и шипы
«Черным кредиторам» готовят уголовные статьи
Путин объяснил гибель Ил-20 цепью трагических случайностей
Возврат гарантирован. Рэкетиры приходят на смену коллекторам
Прожорливому спортсмену запретили посещать ресторан
Австралийка раскрыла эффективный способ хранения продуктов
Ученые представили новый классификатор людей по типам личности
Армия США заказала нарушающий законы физики двигатель
Спорт
«Добро пожаловать в ад»: «Локо» возвращается в Лигу чемпионов Московский "Локомотив" возвращается в турнир после 14-летнего перерыва и сразу отправляется в жаркий Стамбул в гости к "Галатасараю"
Hi-Tech
Обнаружено вещество с уникальными свойствами Его назвали «нейтронной лазаньей».
Авто
В Москве в ДТП пострадали «Гелик», «Бентли» и «Ламбо» Виновником аварии оказался водитель Lamborghini: сначала автомобиль столкнулся с Audi, а затем спорткар отбросило на припаркованные машины
Кино
Жена Эрнста снимается в сериале «Содержанки» Студия Yellow, Black and White запустила в производство многосерийный триллер о гламурной жизни
Недвижимость
Названы регионы России с самыми низкими расходами на ЖКХ
Как дизайнер обустроила квартиру с неудачной планировкой
История россиянки о жизни в Германии
В Госдуме нашли способ резко снизить ставку по ипотеке
Дети
Пугачева подарила очень странные подарки детям на 5-летие (фото) Максим и Алла Борисовна приготовили для наследников необычный сюрприз.
Леди
10 глупых привычек, с которыми надо расстаться к 35 годам Если привычка — вторая натура, то эта горячая десятка точно не идет нам на пользу. Вычеркиваем постепенно и планомерно.
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь