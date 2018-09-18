Как выглядят неземные пейзажи пустыни Бисти (фото)
Природа долго трудилась над этими скульптурами.
Природа долго трудилась над этими скульптурами.
При слове «пустыня» мы сразу представляем бескрайние пески с дюнами, но они бывают и совсем другими, больше напоминающими пейзажи далеких неизведанных планет. Именно к таким можно отнести загадочную пустыню Ах-Ши-Сле-Пах, более известную под названием Бисти.
Заповедник
Впервые Бисти с ее удивительным рельефом обнаружили в середине 20-го века, и с тех пор это место стало популярной природной достопримечательностью.
Известно, что 70 миллионов лет назад в этих краях протекала широкая река и росли густые леса. Когда река высохла, начался долгий процесс эрозии, который и превратил податливую почву в замысловатые скульптуры, похожие на руины древнего города или окаменелых животных.
Когда ученые начали раскопки в пустыне, то обнаружили множество останков древних животных, в том числе и динозавров, что только добавило популярности этому месту.